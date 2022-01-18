Как красиво нарезать ананас на праздничный стол

Роскошная фруктовая тарелка на столе — символ праздника. У нас она состоит в основном из экзотики: того, что не можем себе позволить каждый день. К примеру, манго, маракуйя, кумкваты, личи и, конечно же, ананас. Последний вообще подаю отдельным блюдом. Чтобы впечатить гостей, специально училась красиво нарезать ананас.
Эту идею подсмотрела у кулинарного блогера Екатерины. На своем канале она делится рецептами простых и здоровых блюд, а также лайфхаками. Один из них мне недавно пригодился. Чтобы красиво нарезать ананас, вам понадобится длинный острый нож. Взяли? Тогда приступим!
Как нарезать ананас, чтобы впечатлить гостей
Забудьте об варварской очистке ананаса от кожуры. Повар настаивает, что ее нужно снимать очень тонко и аккуратно. Ведь именно ближе к кожуре мякоть самая сладкая и нежная. Впрочем, не только это нововведение меня удивило.
Первым делом стоит отрезать верхушку ананаса и его дно. Последнее выбрасываем, а верхушку еще используем в качестве декора. Теперь тем же ножом снимите тонкий слой кожуры так, чтобы «глазки» остались.
Глазки по спирали удалите тонкими надрезами. У вас должен получиться рисунок из борозд на поверхности ананаса, как на картинке ниже. Затем разрежьте ананас вдоль пополам. Половинки также поделите пополам.
Теперь удалите твердую сердцевину ананаса у всех четвертинок. Нарежьте четвертинки одинаковыми ломтиками. Готово!
Как подать ананас к столу
Ананас, нарезанный таким способом, подаю на отдельной тарелке. Возьмите нарезанные ломтики из одной четвертинки и положите на тарелку. Слегка вытяните их так, чтобы подача напоминала перо. Ориентируйтесь по картинке ниже.
Таким же образом выложите ломтики и оставшихся четвертинок. На край тарелки установите верхушку ананаса. Вот фруктовая тарелка и готова. По желанию можете дополнить ее другими лакомствами: клубникой или виноградом.
А как правильно чистить и как еще можно красиво нарезать ананас, смотрите по ссылке. Любите этот экзотический фрукт? Делитесь в комментариях, едите его сырым или готовите на его основе какие-то блюда. Будем рады узнать о ваших предпочтениях!
The post Как красиво нарезать ананас на праздничный стол appeared first on Со Вкусом.Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)