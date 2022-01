Как красиво нарезать ананас на праздничный стол

Роскошная фруктовая тарелка на столе — символ праздника. У нас она состоит в основном из экзотики: того, что не можем себе позволить каждый день. К примеру, манго, маракуйя, кумкваты, личи и, конечно же, ананас. Последний вообще подаю отдельным блюдом. Чтобы впечатить гостей, специально училась красиво нарезать ананас.

Эту идею подсмотрела у кулинарного блогера Екатерины. На своем канале она делится рецептами простых и здоровых блюд, а также лайфхаками. Один из них мне недавно пригодился. Чтобы красиво нарезать ананас, вам понадобится длинный острый нож. Взяли? Тогда приступим!

Как нарезать ананас, чтобы впечатлить гостей

© Depositphotos

Забудьте об варварской очистке ананаса от кожуры. Повар настаивает, что ее нужно снимать очень тонко и аккуратно. Ведь именно ближе к кожуре мякоть самая сладкая и нежная. Впрочем, не только это нововведение меня удивило.

Первым делом стоит отрезать верхушку ананаса и его дно. Последнее выбрасываем, а верхушку еще используем в качестве декора. Теперь тем же ножом снимите тонкий слой кожуры так, чтобы «глазки» остались.

Глазки по спирали удалите тонкими надрезами. У вас должен получиться рисунок из борозд на поверхности ананаса, как на картинке ниже. Затем разрежьте ананас вдоль пополам. Половинки также поделите пополам.

Теперь удалите твердую сердцевину ананаса у всех четвертинок. Нарежьте четвертинки одинаковыми ломтиками. Готово!

Как подать ананас к столу

Ананас, нарезанный таким способом, подаю на отдельной тарелке. Возьмите нарезанные ломтики из одной четвертинки и положите на тарелку. Слегка вытяните их так, чтобы подача напоминала перо. Ориентируйтесь по картинке ниже.

Таким же образом выложите ломтики и оставшихся четвертинок. На край тарелки установите верхушку ананаса. Вот фруктовая тарелка и готова. По желанию можете дополнить ее другими лакомствами: клубникой или виноградом.

© Depositphotos

А как правильно чистить и как еще можно красиво нарезать ананас, смотрите по ссылке. Любите этот экзотический фрукт? Делитесь в комментариях, едите его сырым или готовите на его основе какие-то блюда. Будем рады узнать о ваших предпочтениях!

