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Как компании подготовиться к кризису и пережить его AlexVisotsky



Если появились тревожные звоночкиПервая ошибка — делать вид, что ничего не происходит. Нельзя думать, что все рассосётся, стоит лишь ненадолго затянуть поясок. Это глупость.Сразу же обозначьте сотрудникам, что в условиях приближающегося кризиса ваша компания живёт в новой реальности. Учитывайте то, как меняется рынок, и предпочтения ваших клиентов. Возможно, вам придётся полностью перелопатить бизнес. При этом владелец не обязан погружаться в оперативку, но должен работать в несколько раз больше, чем обычно (выполняя именно обязанности владельца компании). Например, во время коронакризиса мы очень многое перенесли в онлайн, но это было выполнение стратегической задачи, а не погружение в оперативку.Управление персоналом в кризисВ кризис не работают только откровенно плохо управляемые иерархии. Не стоит бояться этого слова, это просто обозначение того, что у каждого руководителя своя область ответственности, ведь они действительно могут на неё влиять, то есть эта область управляема.В трудные времена нужно закручивать гайки, требовать больше, укреплять дисциплину, то есть прикладывать больше усилий. А значит, нужно фокусироваться и концентрироваться. При этом жёсткая иерархия не предусматривает какие-то проволочки. Это означает, что хорошие руководители могут быстро перестраивать работу своих сотрудников, менять и адаптировать стандарты. Систематизированные компании показывают себя гораздо лучше конкурентов, в чьих бизнесах нет порядка.Кадровая политикаОбязательно нужно производить апгрейд кадрового состава. Тех, кто только вышел на испытательный срок и пока полноценно не влился в команду, лучше сократить, особенно если их позиции были созданы на будущее, с запасом, а также не повлияют на бизнес-процесс. Я категорически не согласен с тем, что люди — главный приоритет бизнеса. Это очень важно, но главный приоритет бизнеса — польза, которую он несёт. И команда всегда важнее отдельного игрока. Поэтому, если кто-то из сотрудников начинает впадать в депрессию, злопупотреблять алкоголем, постоянно болеть, что негативно сказывается на работе, он становится слабым звеном.Кстати, некоторые руководители, которые хорошо справляются в «мирное время», во время кризиса начинают буксовать. И если вы пустите это на самотёк, то нанесёте вред всем подчинённым.Продвижение в кризисВ «мирное время» у компаний хорошо работают цепочки взаимодействия с клиентами, настроенные ранее. Но, когда дело близится к кризису, они начинают работать менее эффективно. Именно поэтому важно регулировать работу отделений маркетинга и продаж. Ни в коем случае не экономить на рекламе.Ко мне обратился подписчик, рассказав о ситуации, которая сложилась в его бизнесе. У него онлайн-школа в узкой творческой нише — изготовление цветов из фоамирана. Основной курс, который продают на вебинаре, стоит 6000 рублей. Аудитория довольно холодная, ведь мало кто раньше слышал о таком виде рукоделия. Если до кризиса чистая прибыль доходила до 300 тысяч рублей, то во время — компания стала уходить в минус. Давайте разберём на этом кейсе, почему именно продвижение может исправить ситуацию.Кейс подписчикаЦелевая аудитория во время пандемии очень изменилась. До пандемии покупка осуществлялась при сочетании эмоциональных («Вау, цветочки!») и рациональных факторов («Будет отличный подарок»).А вот во время пандемии это соотношение очень резко качнуло в сторону рациональности. Эмоциональный фактор практически умер. И в данном случае стоит сменить ваши месседжи в маркетинге. Не стоит бросать идею цветов из фоамирана, считая, что она никому не нужна. Просто сместить угол с развлечения и творчества (эмоционального) на пользу, которую получают люди, причём пользу конкретную: «Сделай подарок своими руками», «оформи дом, ведь это в десятки раз дешевле, чем покупать!»Средний чек в 6000 рублей достаточно низкий. И до пандемии многие могли купить эту услугу просто из интереса, импульсивно. Во время пандемии вероятность этого сократилась в десятки раз. При низком чеке компании становятся очень чувствительны к стоимости рекламы и продвижения.Но не нужно объявлять бизнес сдохшей лошадью, а лучше поискать какие-то рациональные аргументы. Например, как продукт сможет улучшить быт, снизить расходы, стать дополнительным заработком на дому?Главное — не сдаваться раньше времени. Ещё во время кризиса можно связаться с теми, кто был в воронках продаж (интересовался услугами), но не купил продукт, провести опросы. Если найти правильные «кнопки», то можно грамотно провести увеличение стоимости и при этом остаться при клиентах.На чём действительно стоит экономитьЭкономить нужно на всём, кроме рекламы.Мы сокращали офисы. До коронакризиса у нас в Киеве был просто потрясающий офис. Там была небольшая избыточность, но в целом он был нам в пору. Во время пандемии мы очень много сотрудников перевели на удалёнку, а потому такое огромное помещение стало нам не нужно. Мы обнаружили, что большая часть персонала может работать удалённо на постоянной основе и что такой большой офис нам не нужен.Вы должны помнить, что забота о людях строится на заботе о компании, её будущем и развитии. Во время кризиса нужна высокая степень разумности и низкая степень чувствительности.



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