Как измерить температуру без градусника с помощью 4 вопросов

Подписывайтесь на новости RNT24 в

загрузка...





О вместительности женской сумочки ходят легенды. Лично была свидетелем того, как бухгалтерша из соседнего отдела достала из своей плоскогубцы. Но я в сумке лишнего предпочитаю не держать. И иногда об этом жалею. Особенно если не знаю, как измерить температуру без градусника.

Этот случай произошел на прошлой неделе. Жар одолел меня прямо на рабочем месте. Градусника не оказалось как в офисе, так и в сумках коллег. Поэтому обратилась к самой опытной из нас. Бухгалтерша Татьяна вмиг среагировала, опробовав на мне 4 способа определения температуры.

4 способа, как измерить температуру без градусника

© Depositphotos

Самый очевидный способ определить высокую температуру без градусника, с которым вы, скорее всего, уже знакомы, — приложить ладонь ко лбу. Но придется попросить чью-то помощь, ведь ваши ощущения могут быть притупленными. К слову, эффективней всего прикладывать ко лбу губы или веко. Ведь это участки тела с нежнейшей кожей, что мгновенно реагирует на температурные изменения.

Если попросить помощи не у кого, вы и сами можете измерять свою температуру. Сложите ладони чашей и выдохните в нее. Если у вас высокая температура, вы сразу же ощутите жар кончиком носа.

© Depositphotos

Определить температуру также можно с помощью пульса. Известно, что 1 градус повышенной температуры равняется дополнительным 10 ударам в минуту. Однако, чтобы этот способ был эффективным, нужно точно знать свой нормальный пульс. А еще перед измерением пульса нельзя пить кофе и упражняться.

© Depositphotos

Самостоятельно можно определить как высокую, так и низкую температуру. Если вы чувствуете сонливость, прохладу в области лба и покалывание конечностей, организм требует отдыха. Ведь пониженная температура — признак усталости и стресса. Заварите себе успокоительный чай и идите на покой!

А вы когда-либо задавались вопросом, как измерить температуру без градусника. Была ли когда-нибудь в этом необходимость? Делитесь опытом с нами в комментариях!

The post Как измерить температуру без градусника с помощью 4 вопросов appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!