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    Как избежать деменции в пожилом возрасте: советы врача-геронтолога

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Как избежать деменции в пожилом возрасте: советы врача-геронтолога

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    Федеральное агентство новостей

    Избежать деменции и онкологии можно при помощи черного чая, который требуется употреблять ежедневно, рассказал врач общей практики и функциональной диагностики Михаил Петрик. «Народные Новости» пообщались с врачом-геронтологом Юрием Коневым, чтобы узнать о действенных способах профилактики заболевания.

    «Этот напиток содержит много антиоксидантов, которые обладают способностью связывать свободные радикалы — активные молекулы, способные разрушать ДНК, клеточные мембраны», — подчеркнул Петрик.

    globallookpress.com/Georg Wenzel/ZB
    globallookpress.com/Georg Wenzel/ZB

    Профессор кафедры поликлинической терапии МГМСУ, врач-кардиолог и геронтолог Юрий Конев рассказал «Народным Новостям», что замедлить развитие деменции поможет здоровый образ жизни, а также разнообразное питание.

    «Можно придерживаться Средиземноморской диеты, которая включает много овощей и фруктов. Стоит есть меньше красного мяса и отдавать предпочтение белому. Стоит потреблять в пищу большое растительных масел», — отметил Конев.

    pixabay.com
    pixabay.com

    Геронтолог рассказал, что для того, чтобы избежать заболевания в пожилом возрасте, крайне важно наладить режим сна. Помимо этого, важно заниматься физическими нагрузками и проходить достаточное количество шагов в день.

    «Нужно заниматься физической активностью, делать до 10 тысяч шагов в сутки, в зависимости от возраста. Важно поддерживать тонут мышечной системы, чтобы избежать старческой астении», — подытожил наш собеседник.

    Ранее «Народные Новости» писали, что в предотвращении развития деменции поможет тренировка когнитивных способностей. Например, отличным времяпрепровождением с пользой для здоровья станет решение кроссвордов, игра в карты, логические и настольные игры, сообщила врач-невролог Лидия Гузева.

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