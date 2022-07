Убрав всю квартиру, хочешь, как в игре, нажать кнопку «Сохранить». Но такой функции пока у нас нет, поэтому будем пользоваться проверенными подручными методами. Сегодня поделюсь интересным способом, как избавиться от запаха в туалете и продлить его свежесть после уборки надолго.

Отдел бытовой химии пестрит самыми новомодными приспособлениями для унитазов, но они очень часто отдают таким сильным химическим запахом, что невольно начинаешь чихать. Если в доме есть дети, то такие средства вообще противопоказаны. Да и мудрить что-то над или под ободком не совсем гигиенично.

Средство от запаха в туалете

Наверняка у вас найдется мыло с любимым запахом. Его можно использовать в качестве долгоиграющего освежителя, поместив в бачок унитаза. Однако приспособление быстро закончится, если пустить брусок в свободное плаванье. Поэтому его нужно закрепить внутри бачка.

Для этого нужно взять старый, но короткий чистый и целый носок. Постарайтесь найти не протертый, а плотный. В него поместите мыло и завяжите на узел либо сделайте несколько стежков иголкой с ниткой.

Откройте бачок и спустите воду, придержите поплавок, чтобы не набралась новая порция воды. Носок прикрепите скотчем к внутренней стенке бачка так, чтобы липкая лента находилась над уровнем воды.

Теперь можете отпустить поплавок и закрыть бачок. Приспособление будет работать при каждом сливе, даря свежесть и уберегая от налета.

Как избавиться от запаха из канализационных труб

Неприятный запах также может возникать из-за засора в сточных трубах. Побороть его помогут народные средства на основе кислоты и щелочи. Вот несколько из них.

Смешайте один к одному уксус с водой и залейте в унитаз. Смойте спустя полчаса. Засыпьте в унитаз 150 г соды и щедро залейте уксусом. Спустя 15–20 минут вылейте в унитаз 2–3 л горячей воды. Смешайте в равных пропорциях лимонный сок и соду. Получившейся кашицей натрите унитаз с помощью ершика, оставьте на 15–20 минут. Вылейте в унитаз 200 мл жидкого хозяйственного мыла, оставьте на 10 минут, затем залейте горячей водой. Спустя еще 10 минут спустите воду.

