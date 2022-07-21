Убрав всю квартиру, хочешь, как в игре, нажать кнопку «Сохранить». Но такой функции пока у нас нет, поэтому будем пользоваться проверенными подручными методами. Сегодня поделюсь интересным способом, как избавиться от запаха в туалете и продлить его свежесть после уборки надолго.
Отдел бытовой химии пестрит самыми новомодными приспособлениями для унитазов, но они очень часто отдают таким сильным химическим запахом, что невольно начинаешь чихать. Если в доме есть дети, то такие средства вообще противопоказаны. Да и мудрить что-то над или под ободком не совсем гигиенично.
Средство от запаха в туалете
Наверняка у вас найдется мыло с любимым запахом. Его можно использовать в качестве долгоиграющего освежителя, поместив в бачок унитаза. Однако приспособление быстро закончится, если пустить брусок в свободное плаванье. Поэтому его нужно закрепить внутри бачка.
Для этого нужно взять старый, но короткий чистый и целый носок. Постарайтесь найти не протертый, а плотный. В него поместите мыло и завяжите на узел либо сделайте несколько стежков иголкой с ниткой.
Откройте бачок и спустите воду, придержите поплавок, чтобы не набралась новая порция воды. Носок прикрепите скотчем к внутренней стенке бачка так, чтобы липкая лента находилась над уровнем воды.
Теперь можете отпустить поплавок и закрыть бачок. Приспособление будет работать при каждом сливе, даря свежесть и уберегая от налета.
Как избавиться от запаха из канализационных труб
Неприятный запах также может возникать из-за засора в сточных трубах. Побороть его помогут народные средства на основе кислоты и щелочи. Вот несколько из них.
- Смешайте один к одному уксус с водой и залейте в унитаз. Смойте спустя полчаса.
- Засыпьте в унитаз 150 г соды и щедро залейте уксусом. Спустя 15–20 минут вылейте в унитаз 2–3 л горячей воды.
- Смешайте в равных пропорциях лимонный сок и соду. Получившейся кашицей натрите унитаз с помощью ершика, оставьте на 15–20 минут.
- Вылейте в унитаз 200 мл жидкого хозяйственного мыла, оставьте на 10 минут, затем залейте горячей водой. Спустя еще 10 минут спустите воду.
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