Как избавиться от носогубных складок: эффективные методы

Носогубные складки — это линии на лице, которые тянутся от крыльев носа до уголков рта. Они есть у всех от рождения, и особенно заметны, когда мы улыбаемся. С возрастом эти линии становятся глубже и отчетливо видны, даже когда лицо полностью расслаблено. Хоть эти морщинки и показатель частых улыбок, избавиться от носогубных складок всё же хочется.

Конечно, можно обратиться к специалистам. Сейчас настолько широкий выбор различных процедур, что глаза разбегаются. Но позволить их себе может не каждый. А последствия от дешевых инъекций часто бывают плачевными. Не спешите огорчаться, есть и другой способ — разгладить складки самостоятельно. В статье вы найдете самые действенные методы борьбы с носогубками в домашних условиях.

Как избавиться от носогубных складок в домашних условиях

Гимнастика для лица

Фейсбилдинг придумал немецкий пластический хирург Рейнхольд Бенц. Благодаря комплексу простых упражнений (часто мимических) мышцы лица укрепляются и приходят в тонус. Достаточно 10–15 минут в день, чтобы продлить свою молодость. Этот комплекс направлен на зону вокруг рта.

Сложите губы в трубочку и вытяните их, как если бы вы произносили звук «у-у-у». Верните губы в исходное положение, затем повторите движение еще 10–15 раз. Станьте перед зеркалом и начните перечислять гласные буквы, чередуя их между собой. Старайтесь делать это максимально выразительно, подключая все мышцы, гримасничая. © Depositphotos Откройте пошире рот, прикрыв зубы губами. Округлите и напрягите губы, задержитесь на несколько секунд и расслабьтесь. Сожми зубы и начни улыбаться изо всех сил в течение 10 секунд. Расслабьте мышцы. Повторите 20 раз. Наберите в рот воздуха и сильно надуйте щеке. Задержитесь на 10 секунт, после чего медленно выпустите воздух. Затем начните перекатывать воздух из стороны в сторону, поочередно надувая щеки. Сделайте 10–15 повторений для каждого упражнения.

Заниматься гимнастикой для лица нужно каждый день. Вскоре вы заметите, как складки разглаживаются. Чем раньше начнете, тем лучше будет результат. Не прекращайте делать упражнения даже после достижения цели.

Маска против носогубных складок

Народные уходовые средства давно зарекомендовали себя как достаточно эффективные. Поэтому попробуйте приготовить домашнюю маску, которая поможет уменьшить мимические морщины. Используйте ее по схеме три через три, чтобы кожа могла отдохнуть.

Положите в сотейник 15 лавровых листиков и залейте их 30 мл горячей воды. Поставьте на медленный огонь и варите 3–5 минут после закипания. Процедите полученный отвар и дайте полностью остыть.

В отдельной миске взбейте 3 куриных белка, влейте по 1 ст. л. оливкового масла и отвара, добавьте 10 г жженых квасцов и хорошо перемешайте. Пропитайте кусочек марли этим средством и приложите к зонам, которые вас беспокоят. Чтобы маска не сползала, зафиксируйте ее пластырем. Снимите через 40–50 минут.

Воздействие холодом

Чтобы устроить морщинам стрессовую терапию, вам понадобится вафельное полотенце и стакан ледяной воды. Смочите уголок ткани водой и пройдитесь по всем волнующим местам. Следите, чтобы полотенце постоянно было холодным. Каждую морщину следует протереть минимум 50 раз.

Есть и более простой способ. Заверните кубик льда в кусочек мягкой неплотной ткани и водите им по складкам уделяя каждой 15–20 секунд. Лучше это делать в положении лежа, полностью расслабив мышцы лица.

Эффективнее всего использовать все методы в комплексе. При этом не стоит забывать и о базовом уходе за кожей. Уделяйте больше внимания своему лицу и сможете обхитрить время. Будьте здоровы!

