Как избавиться от мух в доме: трюк со свечкой

Летом, открывая окно, чтобы свежий воздух проник в квартиру, многие сталкиваются с одной неприятной проблемой. В жилище залетают назойливые мухи, выдворить которых не так-то просто. Если у вас нет москитной сетки, эти надоедливые насекомые не дадут вам покоя. Вот почему стоит знать, как избавиться от мух в доме быстро и надежно.

В связи с тем, что эти насекомые не только раздражают своим жужжанием, но и переносят различные инфекции, их нужно выдворить из квартиры в кратчайшие сроки. В этом деле вам смогут помочь многие покупные средства, а также народный метод, для использования которого необходима одна лишь свеча.

Как избавиться от мух в доме

Надежный способ

Если вам не хочется бегать за назойливыми насекомыми с мухобойкой в руках, и особого желания развешивать неприятные на вид клейкие ленты тоже нет, стоит прибегнуть к более изощренному методу. Проверните действенный трюк со свечкой — эффект вас удивит!

Вам понадобится:

1 тарелка

1 свеча

немного воды

Изготовление ловушки:

Берем тарелку и вливаем в нее воду. Зажигаем свечу. Помещаем ее в центр тарелки. Выключаем свет и ждем, пока мухи слетятся на свет и потонут в воде.

Бонусное средство

Хорошо иметь про запас еще один способ, который поможет в борьбе с жужжащими насекомыми. Для его приготовления необходимы самые простые составляющие. Они найдутся в доме у каждого.

Вам понадобится:

1 банка

пищевая пленка

2 ст. л. уксуса

несколько капель средства для мытья посуды

Как изготовить:

Вливаем в банку столовый уксус. Добавляем совсем немного моющего средства. Перемешиваем. Накрываем банку пищевой пленкой и делаем в ней небольшое отверстие. Смотрим, как мухи пробираются внутрь, попадая в ловушку.

Не сомневайтесь в эффективности народных средств. По результативности они не уступают магазинным фумигаторам и аэрозольным спреям. Если вы не слишком жалуете химию, применяйте в борьбе против мух всё натуральное. Помимо свеч и уксуса, вам поможет в этом деле и эфирные масла, запах которых отпугивает назойливых насекомых. Добавьте всего несколько капель в воду, а затем при помощи пульверизатора распылите ароматную жидкость на оконные рамы и дверные косяки. Эффект не заставит себя долго ждать!

