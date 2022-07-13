Как избавиться от мух в доме: трюк со свечкой

Летом, открывая окно, чтобы свежий воздух проник в квартиру, многие сталкиваются с одной неприятной проблемой. В жилище залетают назойливые мухи, выдворить которых не так-то просто. Если у вас нет москитной сетки, эти надоедливые насекомые не дадут вам покоя. Вот почему стоит знать, как избавиться от мух в доме быстро и надежно.
В связи с тем, что эти насекомые не только раздражают своим жужжанием, но и переносят различные инфекции, их нужно выдворить из квартиры в кратчайшие сроки. В этом деле вам смогут помочь многие покупные средства, а также народный метод, для использования которого необходима одна лишь свеча.
Как избавиться от мух в доме
Надежный способ
Если вам не хочется бегать за назойливыми насекомыми с мухобойкой в руках, и особого желания развешивать неприятные на вид клейкие ленты тоже нет, стоит прибегнуть к более изощренному методу. Проверните действенный трюк со свечкой — эффект вас удивит!
Вам понадобится:
- 1 тарелка
- 1 свеча
- немного воды
Изготовление ловушки:
- Берем тарелку и вливаем в нее воду.
- Зажигаем свечу. Помещаем ее в центр тарелки.
- Выключаем свет и ждем, пока мухи слетятся на свет и потонут в воде.
Бонусное средство
Хорошо иметь про запас еще один способ, который поможет в борьбе с жужжащими насекомыми. Для его приготовления необходимы самые простые составляющие. Они найдутся в доме у каждого.
Вам понадобится:
- 1 банка
- пищевая пленка
- 2 ст. л. уксуса
- несколько капель средства для мытья посуды
Как изготовить:
- Вливаем в банку столовый уксус.
- Добавляем совсем немного моющего средства. Перемешиваем.
- Накрываем банку пищевой пленкой и делаем в ней небольшое отверстие.
- Смотрим, как мухи пробираются внутрь, попадая в ловушку.
Не сомневайтесь в эффективности народных средств. По результативности они не уступают магазинным фумигаторам и аэрозольным спреям. Если вы не слишком жалуете химию, применяйте в борьбе против мух всё натуральное. Помимо свеч и уксуса, вам поможет в этом деле и эфирные масла, запах которых отпугивает назойливых насекомых. Добавьте всего несколько капель в воду, а затем при помощи пульверизатора распылите ароматную жидкость на оконные рамы и дверные косяки. Эффект не заставит себя долго ждать!
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