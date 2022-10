Как избавиться от морщин при помощи льна

Повысить эластичность и тонус кожи можно и без уколов молодости! В этом деле помогут обычные семена льна. Из них можно приготовить действенный гель, который окажет заметный лифтинг эффект. Никакие дорогостоящие процедуры не потребуются. Ведь самодельное средство из льна поможет избавиться от морщин, подтянет кожу лица, устранив возрастную дряблость.

К тому же использовать можно не только гель, но и сами семена. Безотходное производство! Ну а если же вы хотите отбелить пигментные пятна, то и здесь данное средство вам поможет. В этом случае главное — добавить к нему еще несколько дополнительных ингредиентов. Сейчас расскажем, каких именно.

© Depositphotos

3 простых способа избавиться от морщин

Средство № 1

Первый способ предполагает приготовление геля. Всыпаем в сотейник 3 ст. л. семян льна. Вливаем 1 стак. чистой воды. Затем отправляем на огонь и доводим до кипения. Когда пена побелеет, убираем с плиты. Складываем марлю в несколько слоев. При помощи нее процеживаем слегка остывшую полученную смесь, удаляя семена льна. Переливаем гель в чистую стеклянную баночку, закрываем ее плотно крышкой. Наносим гель на лицо, шею и зону декольте. Через полчаса всё тщательно смываем.

Средство № 2

Семена льна, которые остались у вас после приготовления геля, выбрасывать не стоит. Нанесите их на кожу рук, аккуратно втирая. Оставьте на 30 минут, а затем хорошенько смойте теплой водой. Мягкость и гладкость рук обеспечена!

Средство № 3

Из собственноручно приготовленного геля можно сделать еще одно эффективное средство для борьбы с признаками старения. Технология элементарная! В небольшую глубокую емкость (мисочку или стакан) помещаем 3 ч. л. геля из семян льна. Добавляем 1 ст. л. густого натурального йогурта без сахара. Хорошенько всё перемешиваем до однородности. Добавляем 1 ст. л. рисовой муки и 1 ст. л. кокосового масла. Снова всё перемешиваем. Готовую смесь наносим на чистую кожу лица и шеи. Оставляем на полчаса, а затем смываем водой.

Йогурт в составе этого средства будет способствовать выравниванию тона кожи и ее осветлению, а рис — выработке новых клеток. Но такой результат можно получить лишь при правильном применении этого средства. Его нужно использовать сразу после приготовления. Не стоит хранить такую смесь для применения в дальнейшем.

Регенерирующие способности жирных кислот, содержащихся в семенах льна, улучшат тонус кожи и предотвратят появление морщин. Используйте такой гель на регулярной основе — и результат не заставит вас долго ждать!

