Как избавиться от морщин на лбу

В нашем быстром темпе жизни зачастую трудно выделить достаточно времени для себя, для похода к косметологу и в салон красоты. А знали ли вы, что устроить SPA-процедуры можно и в домашних условиях?

Как-то подружка поделилась, что ей помогает избавиться от морщин на лбу. Способ очень простой, не требует лишних затрат и много времени. Поделюсь этим маленьким женским секретом с вами.

Избавиться от морщин на лбу просто: подробный рецепт домашних патчей

К положительным моментам применения этого метода омоложения можно отнести приятное расслабление мышц на лице, устранение подкожных отеков, уплотнение кожи и разглаживание морщинок. Итак, чтобы сделать патчи-примочки самостоятельно, понадобится:

½ стакана холодной воды (либо можно взять крепко заваренный зеленый чай, настой петрушки, мяты и даже слабо заваренный кофе)

2-3 ч. л. желатина

2-3 ч. л. соли (подойдет любая пищевая, кроме йодированной)

кусок марли или медицинского бинта

Приготовление и применение:

Растворяем соль в воде, травяном настое или чае. Добавляем желатин, хорошо перемешиваем и оставляем на время для набухания. Затем перемешиваем.

В домашнее средство от морщин можно добавить витамин Е. Он продается в капсулах и в виде масляного раствора. В первом случае вам понадобиться аккуратно проколоть капсулу иголкой и влить содержимое в готовую смесь, а во втором все гораздо проще. Токоферол также просто втирают в морщины в качестве оздоровительных процедур для кожи. Теперь разрезаем бинт или марлю, складываем в 3-4 слоя, смачиваем ее в приготовленной смеси и прикладываем ко лбу и к другим проблемным зонам лица. После высыхания бинт нужно снова смочить и повторить процедуру. Длительность составляет 15-20 минут. Нужно стараться продержать маску на лице как можно дольше. Если после патчей вы будете ощущать на лице сухость, используйте для увлажнения сыворотку или гель.

Такую маску можно оставить даже на всю ночь. Её эффективность будет видна сразу. Чтобы морщины на лбу хорошо разгладились, рекомендуется пройти месячный курс. На протяжении 30 дней каждую неделю нужно делать по 1-3 маски.

Такие домашние патчи эффективны не только на лбу. Они применимы для носогубных складок, межбровных морщин и складок около глаз. Легкая процедура из подручных средств омолодит ваше лицо и станет доступной альтернативой ботоксу.

Давно думаете о том, как избавиться от морщин на лбу? Простая домашняя SPA-процедура из подручных средств снимет отеки, расслабит мышцы и окажет омолаживающий эффект.

The post Как избавиться от морщин на лбу appeared first on Со Вкусом.