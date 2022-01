Как избавиться от лишнего веса: 6 советов для похудения

Многие люди сейчас стараются держать себя в форме, отдавая предпочтение здоровому образу жизни. Постоянно ищут новые способы, как быстро избавиться от лишнего веса. Но довольно большая часть населения по-прежнему страдает ожирением. А оно, как известно, увеличивает риск развития различных болезней. Люди с избыточным весом чаще страдают проблемами с сердечно-сосудистой системой и диабетом.

Важно понимать, что существует разница между настоящим ожирением и парой-тройкой лишних килограммов. В первом случае это настоящая медицинская проблема, которая требует комплексного подхода и лечения. Если же масса вашего тела лишь немного превышает норму, это не отразится на общем самочувствии. Вы сможете быстро вернуть прежнюю форму, если будете следовать этим 6 советам для похудения.

Как легко и быстро избавиться от лишнего веса

Прежде чем пытаться скинуть лишний вес, нужно убедиться, что он у вас есть. Для этого рассчитайте индекс массы тела (ИМТ). Существует специальная формула, которая поможет определить этот показатель именно для вас:

ИМТ = вес (кг) / рост в квадрате (м).

Результат:

< 18,5 — недостаточный вес;

18,5–24,9 — нормальный вес;

25,0–29,9 — лишний вес;

≥ 30,0 — ожирение.

Рекомендации к похудению

Если ваши показатели попали в промежуток от 25 до 29,9, воспользуйтесь такими рекомендациями:

Следите за тем, что едите. Старайтесь ограничить или полностью исключить продукты, что содержат сахар и жиры. Откажитесь от мучного и сладких напитков. Ешьте меньше соленой пищи, она задерживает жидкость в организме. © Depositphotos Уменьшите порции. В идеале следует рассчитывать количество калорий при каждом приеме пищи. Включите в меню больше овощей, фруктов, бобовых и цельных злаков. Занимайтесь спортом. Уделите 45–60 минут в день для тренировки. Умеренные физические нагрузки ускоряют процесс сжигания жиров. © Depositphotos Питайтесь регулярно. Не пропускайте приемы пищи, особенно завтраки. Выработайте свой режим питания в определенные часы. Помните, что ужинать нужно не позже, чем за 4 часа до сна. А легкий перекус можно устроить за 1–2 часа. Достаточно спите. Для нормального функционирования организму нужен полноценный отдых. Спите 7–8 часов в сутки. Старайтесь ложиться до 22.00. © Depositphotos Контролируйте свой вес. В конце каждой недели делайте контрольное взвешивание. Это поможет вам проследить за динамикой изменений и внести нужные правки в режим.

Если вы заметили, что стремительно начали набирать вес, обратитесь к врачу. Возможно, это лишь симптом более серьезной болезни. Даже обычная диета требует консультации диетолога. В погоне за идеальной фигурой не стоит забывать о здоровье.

