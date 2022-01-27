Как избавиться от лишнего веса: 6 советов для похудения

Как избавиться от лишнего веса: 6 советов для похудения Полезные советы
На чтение 3 мин. Опубликовано Обновлено


Многие люди сейчас стараются держать себя в форме, отдавая предпочтение здоровому образу жизни. Постоянно ищут новые способы, как быстро избавиться от лишнего веса. Но довольно большая часть населения по-прежнему страдает ожирением. А оно, как известно, увеличивает риск развития различных болезней. Люди с избыточным весом чаще страдают проблемами с сердечно-сосудистой системой и диабетом.

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Важно понимать, что существует разница между настоящим ожирением и парой-тройкой лишних килограммов. В первом случае это настоящая медицинская проблема, которая требует комплексного подхода и лечения. Если же масса вашего тела лишь немного превышает норму, это не отразится на общем самочувствии. Вы сможете быстро вернуть прежнюю форму, если будете следовать этим 6 советам для похудения.

Как легко и быстро избавиться от лишнего веса

Прежде чем пытаться скинуть лишний вес, нужно убедиться, что он у вас есть. Для этого рассчитайте индекс массы тела (ИМТ). Существует специальная формула, которая поможет определить этот показатель именно для вас:

ИМТ = вес (кг) / рост в квадрате (м).

Результат:

  • < 18,5 — недостаточный вес;
  • 18,5–24,9 — нормальный вес;
  • 25,0–29,9 — лишний вес;
  • ≥ 30,0 — ожирение.

Рекомендации к похудению

Если ваши показатели попали в промежуток от 25 до 29,9, воспользуйтесь такими рекомендациями:

  1. Следите за тем, что едите. Старайтесь ограничить или полностью исключить продукты, что содержат сахар и жиры. Откажитесь от мучного и сладких напитков. Ешьте меньше соленой пищи, она задерживает жидкость в организме.

    2. © Depositphotos

  2. Уменьшите порции. В идеале следует рассчитывать количество калорий при каждом приеме пищи. Включите в меню больше овощей, фруктов, бобовых и цельных злаков.
  3. Занимайтесь спортом. Уделите 45–60 минут в день для тренировки. Умеренные физические нагрузки ускоряют процесс сжигания жиров.

    4. © Depositphotos

  4. Питайтесь регулярно. Не пропускайте приемы пищи, особенно завтраки. Выработайте свой режим питания в определенные часы. Помните, что ужинать нужно не позже, чем за 4 часа до сна. А легкий перекус можно устроить за 1–2 часа.
  5. Достаточно спите. Для нормального функционирования организму нужен полноценный отдых. Спите 7–8 часов в сутки. Старайтесь ложиться до 22.00.

    6. © Depositphotos

  6. Контролируйте свой вес. В конце каждой недели делайте контрольное взвешивание. Это поможет вам проследить за динамикой изменений и внести нужные правки в режим.

© Depositphotos

Если вы заметили, что стремительно начали набирать вес, обратитесь к врачу. Возможно, это лишь симптом более серьезной болезни. Даже обычная диета требует консультации диетолога. В погоне за идеальной фигурой не стоит забывать о здоровье.

Фото на превью: depositphotos.com.

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