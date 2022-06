Как избавиться от хлама в доме: 5 эффективных шагов

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Для того чтобы впустить в свою жизнь новое, нужно попрощаться со старым. Следуя этой народной мудрости, предлагаем вам избавиться от ненужных предметов в доме. Ведь практически у каждого есть вещи, которые пылятся на полках годами, но выбросить их рука не подымается. Пора исправлять ситуацию. Сегодня вы узнаете, как избавиться от хлама, проделав несколько элементарных шагов.

С их помощью вы сможете расстаться со многими вещами, которые бесцельно лежали в шкафу долгое время. Делайте это регулярно, и тогда в вашем доме не будет накапливаться хлам, который приносит лишь дискомфорт.

Как избавиться от хлама: 5 простых действий

Правильная установка требований

Когда решение о расхламлении квартиры принято, не стоит браться за всё сразу. Желание побыстрее с этим закончить предельно понятно, но, взвалив на себя непосильную ношу, хорошего результата вы не добьетесь. Не пытайтесь перебрать вещи во всём доме одним махом. К примеру, в первый день можете разобрать лишь один выездной ящичек в комоде. Всегда начинайте с малого!

© Depositphotos

Освобождение шкафа

Чтобы перебрать все вещи, вам нужно их пересмотреть. В этом поможет освобождение всех полочек и ящичков. Когда вы увидите эти вещи перед собой, вам станет легче определить их дальнейшую участь. Главное — достать абсолютно всё. Затем уже можно приступать к следующему этапу.

© Depositphotos

Избавление от ненужного

На этот шаг настроиться сложнее всего, но, не сделав его, от хлама не избавиться. Соберите всю волю в кулак и не оставляйте вещи по причине «жаль выбрасывать». Подумайте, как часто вы носите тот или иной предмет гардероба, пользуетесь ли вы этим девайсом, нужна ли вам та безделушка. Не стоит хранить вещи из категории «А вдруг пригодится». Для них существует только два пути: благотворительность или урна.

Есть много людей, нуждающихся в одежде. Если те предметы гардероба, которые вам больше не нужны, еще в хорошем состоянии и подходят по сезону, отнесите их в пункт приема вещей. Так вы сможете избавиться от ненужных вещей, сделать доброе дело, да еще и об экологии позаботиться, не выбросив всё в урну.

© Depositphotos

Сортировка

Во время разбора шкафа с одеждой, кухонных ящиков и даже холодильника, важно всё сортировать. Раскладывая предметы по группам, вы сможете значительно упростить себе процесс уборки. Ведь так вы сразу будете видеть, какие вещи в избытке. К тому же данный этап позволит вам быстрее разложить всё по местам, когда перебирание вещей закончится.

© Depositphotos

Идеи для хранения

Чтобы впредь у вас не накапливалось много ненужных вещей, продумайте, как их лучше хранить. Поверьте, удобная и в то же время красивая организация избавит вас от многих проблем. Вы забудете, как это подолгу искать вещи, ведь у каждой будет свое место. Для этой миссии можно использовать разделители для ящиков, прозрачные контейнеры и корзинки.

© Depositphotos

Ревизия вещей позволит вам не только избавиться от ненужного, но и откроет глаза на многие вещи, о существовании которых вы могли даже забыть. Воспользуйтесь нашей пошаговой инструкцией по расхламлению и очистите пространство в доме.

