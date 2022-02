Как исправить пересоленный суп и еще 4 распространенные ошибки

Как часто случается так, что блюдо, на которое вы потратили много времени, в итоге подгорело? А вы всего-то задержались на несколько секунд, чтобы посмотреть интересный момент в фильме. Или совсем забыли о том, что уже посолили суп, и сделали это повторно. И что теперь? Выбросить жалко, а есть невозможно. Но исправить пересоленный суп вполне реально.

© Depositphotos

Не расстраивайтесь, если что-то пошло не так. Повара утверждают, что большую часть распространенных ошибок можно устранить. Так что не спешите отправлять еду в мусорное ведро. Ваш ужин будет спасен, если вы воспользуетесь полезными советами от специалистов.

Как исправить испорченное блюдо

Пересоленное блюдо

Недосол на столе, а пересол на спине. Раньше повара, подавшего слишком соленую еду могли наказать. Сейчас над хозяйкой просто подшучивают, что она влюбилась. Если и с вами случилось подобное, подайте блюдо небольшими порциями, дополнив его гренками с чесноком. Конечно, можно добавить сахар, чтобы сбалансировать вкус. Но способ себя не всегда оправдывает, потому что есть риск испортить блюдо окончательно.

© Depositphotos

Развалилась выпечка

Собирались приготовить праздничный торт, а коржи поломались? Значит у вас появилась возможность удивить гостей новым, более оригинальным десертом. Разломайте корж на небольшие кусочки и сложите в креманку, чередуя с кремом и фруктами.

Подгоревшие овощи

Сжечь что-то на сковороде проще простого. И овощи не исключение. Слегка подгоревшие кусочки плодов достаточно полить оливковым маслом и смело можно подавать на стол в качестве гарнира. А на вопросы родных уверенно отвечайте, что сегодня у вас в меню овощи по-средиземноморски.

Пригоревшее мясо

Обугленную корочку на мясе можно просто срезать. Чтобы убрать запах и размягчить пострадавший кусок, залейте его водой, добавьте немного сливочного масла и специй, и потушите на медленном огне. Если мясо подгорело совсем немного, подайте его с соусом барбекю.

Слишком острое блюдо

Любители азиатской кухни могут даже не заметить, что вы переборщили со специями. Для всех остальных есть отличное решение. Мелко нарежьте помидоры и смешайте с переперченным блюдом. Мягкий вкус томатов снизит градус остроты.

© Depositphotos

Как видите, реанимировать испорченное блюдо возможно. Ведь настоящая хозяйка должна не только безупречно готовить, но и быть изобретательной. Так что исправить пересоленный суп для нее сущий пустяк. У вас тоже случаются такие казусы? Делитесь своими способами их решения!

