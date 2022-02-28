Как исправить пересоленный суп и еще 4 распространенные ошибки

Как исправить пересоленный суп и еще 4 распространенные ошибки Полезные советы
На чтение 3 мин. Просмотров 2 Опубликовано Обновлено


Как часто случается так, что блюдо, на которое вы потратили много времени, в итоге подгорело? А вы всего-то задержались на несколько секунд, чтобы посмотреть интересный момент в фильме. Или совсем забыли о том, что уже посолили суп, и сделали это повторно. И что теперь? Выбросить жалко, а есть невозможно. Но исправить пересоленный суп вполне реально.

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Не расстраивайтесь, если что-то пошло не так. Повара утверждают, что большую часть распространенных ошибок можно устранить. Так что не спешите отправлять еду в мусорное ведро. Ваш ужин будет спасен, если вы воспользуетесь полезными советами от специалистов.

Содержание
  1. Как исправить испорченное блюдо
  2. Пересоленное блюдо
  3. Развалилась выпечка
  4. Подгоревшие овощи
  5. Пригоревшее мясо
  6. Слишком острое блюдо

Как исправить испорченное блюдо

Пересоленное блюдо

Недосол на столе, а пересол на спине. Раньше повара, подавшего слишком соленую еду могли наказать. Сейчас над хозяйкой просто подшучивают, что она влюбилась. Если и с вами случилось подобное, подайте блюдо небольшими порциями, дополнив его гренками с чесноком. Конечно, можно добавить сахар, чтобы сбалансировать вкус. Но способ себя не всегда оправдывает, потому что есть риск испортить блюдо окончательно.

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Развалилась выпечка

Собирались приготовить праздничный торт, а коржи поломались? Значит у вас появилась возможность удивить гостей новым, более оригинальным десертом. Разломайте корж на небольшие кусочки и сложите в креманку, чередуя с кремом и фруктами.

Подгоревшие овощи

Сжечь что-то на сковороде проще простого. И овощи не исключение. Слегка подгоревшие кусочки плодов достаточно полить оливковым маслом и смело можно подавать на стол в качестве гарнира. А на вопросы родных уверенно отвечайте, что сегодня у вас в меню овощи по-средиземноморски.

Пригоревшее мясо

Обугленную корочку на мясе можно просто срезать. Чтобы убрать запах и размягчить пострадавший кусок, залейте его водой, добавьте немного сливочного масла и специй, и потушите на медленном огне. Если мясо подгорело совсем немного, подайте его с соусом барбекю.

Слишком острое блюдо

Любители азиатской кухни могут даже не заметить, что вы переборщили со специями. Для всех остальных есть отличное решение. Мелко нарежьте помидоры и смешайте с переперченным блюдом. Мягкий вкус томатов снизит градус остроты.

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Как видите, реанимировать испорченное блюдо возможно. Ведь настоящая хозяйка должна не только безупречно готовить, но и быть изобретательной. Так что исправить пересоленный суп для нее сущий пустяк. У вас тоже случаются такие казусы? Делитесь своими способами их решения!

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