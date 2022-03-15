Как исправить осанку: эффективные советы

Как исправить осанку: эффективные советы Полезные советы
На чтение 3 мин. Просмотров 6 Опубликовано Обновлено
Содержание
  1. Подписывайтесь на новости RNT24 в
  2. Как исправить осанку и выглядеть хорошо
  3. Правильно сидеть на стуле
  4. Нога на ногу
  5. Положение головы
  6. Делайте перерывы
  7. Положение экрана
  8. Напоминалка
  9. Положение рук
  10. Смотрите вперед
  11. Лежите на полу

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От неправильной осанки страдают практически все: неважно, связана ли ваша работа с постоянным сидением напротив компьютера или нет. Искривление позвоночника портит не только внешний вид и фигуру, но и здоровье. Но бороться с этим можно и нужно! Рассказываю, как исправить осанку и выглядеть потрясающе.

На каком-то этапе вам покажется, что вы боретесь со своим телом. Можно сказать, так и есть. Вы задумывались, почему держать спину так сложно? Всё дело в быстрой эволюции человека: мы стали ходить на двух ногах, а наше тело еще к этому не привыкло. Но методы поддержания осанки существуют!

Как исправить осанку и выглядеть хорошо

© Depositphotos

Правильно сидеть на стуле

Если вы садитесь на стул по спинкой, делайте это правильно. Не нужно умещаться на самый краешек так, чтобы бедра болтались в воздухе. Садитесь на стул полностью, чтобы ваша спина прилегала к спинке стула. Обязательно подкладывайте под поясницу подушку или валик, так вам будет проще держать осанку. В конструкциях некоторых офисных стульев такой валик уже есть. Если же стул без спинки, держитесь ближе к его краю. Тогда вам придется держать равновесие осанкой.

© Depositphotos

Нога на ногу

Избавьтесь от этой привычки раз и навсегда. Да, удобно и иногда даже эффектно. Но для вашего здоровья это катастрофа. Вы просто не можете в такой позе держать ровно спину. У вас перекашивается таз и ослабляются мышцы пресса. Лучше, чтобы ступни твердо и ровно стояли на полу.

© Depositphotos

Положение головы

Многие подают голову вперед при работе за компьютером. Как следствие, портится осанка. Чтобы этого не случилось, кладите на макушку листок или книгу. Ее падение будет сигналом для вас, что вы начали портить осанку.

Делайте перерывы

Поначалу исправить осанку кажется нереальным. Уже через несколько десятков минут спина начинает болеть от того, что ее держат ровно. Поймайте этот момент и не дайте себе начать сутулиться. Лучше измените позу: встаньте, походите, помашите руками.

© Depositphotos

Положение экрана

Часто мы начинаем сутулиться, потому что экран нашего монитора расположен неправильно. Установите его таким образом, чтобы он был на достаточном от вас расстоянии и на правильной высоте. Тогда не будет надобности постоянно к нему тянуться.

© Depositphotos

Напоминалка

Вы должны сами выбрать, какой будет ваша напоминалка. Я видела пример, где человек цеплял вешалку на ворот одежды сзади. В таком контексте сутулиться вообще трудно, и метод напоминал об этом.

Положение рук

Если вы стоите, то заведите руки за спину. В таком положении практически невозможно сутулиться, ведь руки тянут вас назад. Кроме того, поза выглядит уверенно и сильно. Куда лучше, чем теребить что-то в руках.

Смотрите вперед

Чтобы сохранить осанку во время ходьбы, избавьтесь от привычки смотреть под ноги. Устремите взгляд перед собой, отведите плечи назад и уверенно шагайте вперед.

© Depositphotos

Лежите на полу

К концу дня вы почувствуете небывалое напряжение в спине, если весь день старались держать осанку. Мышцы устают и «ноют». Чтобы это чувство прошло, лягте на пол ровно и расслабьтесь на 20 минут. Это даст мышцам отдых, и неприятные ощущения пройдут.

© Depositphotos

Безусловно, ровная осанка — это не вопрос нескольких дней. Над красивой спиной нужно будет потрудиться. Желательно не только стараться держать спину ровной, но и подключить физические нагрузки для спины. Благодаря этому ваши мышцы укрепятся и мечта о ровной спине станет более реальной. А вы стараетесь держать осанку?

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