Подписывайтесь на новости RNT24 в

загрузка...





Еще в XVII веке путем перегонки янтаря было получено новое вещество, которое назвали янтарной кислотой. Спустя много лет нашли немало применений янтарной кислоте. К примеру, из нее делают лекарства. Также соединение используют в аналитической химии и даже пищевой промышленности. Сегодня я расскажу, как использовать янтарную кислоту в домашних условиях.

Со временем опыты показали, что янтарная кислота может стимулировать рост растений. К примеру, она ускоряет развитие кукурузы. Именно об этих свойствах этого соединения мы сегодня поговорим подробнее.

Как использовать янтарную кислоту для укоренения черенков

Об этом способе мне рассказал мой сосед. Он был биологом, так что знал, о чём говорил. Если вам нужно стимулировать рост черенков, нужно сделать раствор янтарной кислоты. Возьмите одну таблетку на литр воды.

© Depositphotos

Оставьте черенок в таком растворе хотя бы на 12 часов, а лучше на сутки. Вы увидите, что появление корней можно будет отслеживать. Важно понимать, что этот способ нужно использовать только с теми растениями, которые принято размножать подобным способом. Янтарная кислота помогает образованию корней, но не творит чудеса там, где это невозможно.

Обработка перед посевом

Если вам нужно прорастить семена, но вы знаете, что они залежались, можно также использовать янтарную кислоту. Возьмите примерно 2 г порошка и разведите в небольшом количестве теплой воды. После этого доведите объем жидкости до 1 л водой комнатной температуры.

© Depositphotos

Семена выдерживают в таком растворе 12–24 часов. Потом их нужно просушить в тени на сухом материале и высадить в подготовленный субстрат. Интересно, что подобную обработку можно сделать и с клубнями картофеля. Опрыскайте их раствором и оставьте под пленкой на несколько часов. После этого они будут готовы к посадке.

Корневая система

Интересно, что растения можно даже поливать раствором янтарной кислоты. Концентрация должна быть такой же, как в предыдущем случае. Поливайте прикорневую почву, чтобы она пропиталась на 15–30 см (в зависимости от растения). Процедуру можно повторить несколько раз с интервалом в неделю.

© Depositphotos

Рост и цветение

Сделайте более слабый раствор янтарной кислоты (1 г вещества на литр воды). Опрыскивайте им стебли растений два раз в день. Это может помочь усилить вегетацию. Будут появляться новые побеги и цветки.

© Depositphotos

Борьба с болезнями

Подпитка янтарной кислотой может понадобиться переболевшим или подсохшим растениям. Для этого нужно сделать весьма концентрированный по сравнению с предыдущими случаями раствор (25 г на 1 литр). Обильно опрыскайте или в течение 10 минут «купайте» растение этим составом. Повторите процедуру через несколько недель.

© Depositphotos

В итоге можем сказать, что янтарная кислота — это отличное решение в борьбе за красивый внешний вид ваших растений и их здоровые корни. Ну а в случае с овощными культурами она может даже повысить урожайность.

The post Как использовать янтарную кислоту для укоренения черенков appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!