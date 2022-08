Как использовать стебли от зелени: 5 нестандартных способов

Еще донедавна стебли от зелени я выбрасывала. И каждый раз сожалела, что получается так много отходов. Чутье не подвело, и оказалось, что в мусорное ведро отправлялось настоящее сокровище. И как хорошо, что случайное знакомство переросло в новое кулинарное увлечение. Всё началось с того, что мы с мужем гостевали у друзей на Закарпатье.

В очередной поход на местный рынок я увлеченно разговорилась со знающей женщиной, которая по стечению обстоятельств оказалась опытным фитотерапевтом. Узнав, что я использую в готовке только листья зелени, она с радостью поделилась знаниями о том, как выжать всю пользу из стебельков зелени. Я тут же перепробовала все эти методы и никак не могу нарадоваться по сей день.



5 нестандартных способов, как использовать стебли от зелени

Если вам надоело скрупулезно обрывать листочки, а затем половину драгоценной зелени выкидывать, читайте следующее.

Приправа к супам, бульонам

© Depositphotos

Зеленые стебли можно и нужно добавлять в первые блюда. Это придает им более насыщенный аромат, тем самым улучшая вкус. Совершенно не важно, как вы будете использовать «ножки» зелени: подходят и сухие, и свежие, и замороженные. Мой любимый метод — это положить немного стебельков в мешочек из хлопка, связать ниткой и хорошенько проварить в бульоне. После приготовления блюда его следует убрать. Мелко нарезанные стебельки отлично сочетаются с овощными супами. Так называемая органическая приправа.

Соус «Песто» из стеблей зелени



Для приготовления всем известного итальянского соуса прекрасно подходят стебли базилика. Порубите их как можно мельче, переложите в чашу блендера, добавьте соль по вкусу, оливковое масло, пару зубчиков чеснока и взбейте всё до однородной массы. Также в «Песто» часто добавляют тертый пармезан и кедровые орехи.

Для запекания в духовке



Чтобы придать мясу, рыбе или любимым овощам особенного тонкого аромата, выложите стебли от зелени сверху при запекании. А после готовки удалите их. Однако следите, чтобы зеленые «ножки» не сгорели. Повара ресторанов часто используют стебли зелени и как украшение.

Ароматная соль



Иногда на полках супермаркетов можно встретить соль с травами. Состав — проще некуда, а стоит в разы дороже обычной. А ведь мало кто знает, что приготовить ее самостоятельно не составит большого труда. Высушите стебли от зелени, перебейте мелко в блендере и добавьте туда соль крупного помола. Вуаля! Прекрасная на вкус и недорогая по затратам приправа готова. Подходит абсолютно любым блюдам.

Заправка на все случаи жизни

Мелко нарубленные «ножки» зелени добавьте в оливковое или подсолнечное масло, посыпьте солью, любимыми специями. В конце выдавите сок лимона — и пикантная заправка для ваших салатов готова.



То же самое касается разнообразных маринадов и солений — вы с легкостью можете добавлять в них стебли, от которых потом можно просто избавиться. Рекомендую прочесть, как опытные кулинары на западе Украины закрывают отличное варенье без сахара.

The post Как использовать стебли от зелени: 5 нестандартных способов appeared first on Со Вкусом.