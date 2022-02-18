Как использовать рыбные отходы: цветы будут в восторге

Как использовать рыбные отходы: цветы будут в восторге Полезные советы
На чтение 3 мин. Просмотров 2 Опубликовано Обновлено


До того как завели кота, все рыбные отходы отправлялись в мусорное ведро или на съедение бродячим мурлыкам. Я и не подозревала, что эти части можно как-то использовать в хозяйстве. А недавно увидела, как соседка закапывает в комнатные цветы рыбьи головы. По моих округлившихся глазах она поняла, что я в замешательстве. Поэтому вместе с сахаром я получила ценные знания.

На следующий же день я затарилась рыбой, чтобы проверить, насколько хорошо работает такое удобрение. Наша черная бестия Шейла была огорчена таким исходом, а вот вазонам подкормка явно понравилась. Не переживайте, кошке тоже было чем полакомиться. Так что она быстро сменила гнев на милость. Если для вас рыбное удобрение тоже в новинку, рассказываю, что и как нужно делать.

Содержание
  1. Рыбные отходы как удобрение для цветов
  2. Удобрение из свежей рыбы для вазонов
  3. Удобрение из свежей рыбы для огородных культур

Рыбные отходы как удобрение для цветов

В рыбе содержится довольно много полезных веществ, которые благоприятно влияют на растения. В процессе гниения рыбные остатки насыщают землю белком. Также цветы дополнительно получают кальций, фтор и фосфор. Благодаря этим компонентам вазоны активно развиваются и пышно цветут.

Многие огородники закапывают отходы в открытый грунт для повышения количества и качества урожая. Органическое удобрение делает почву более плодородной. Усиливается фотосинтез и улучшаются обменные процессы, отчего растения становится выносливее.

Удобрение из свежей рыбы для вазонов

В качестве подкормки подойдет любая рыба: морская или речная, свежая или замороженная. Есть лишь два основных правила. Во-первых, используйте только свежие части тушки. Если они с душком, их место на помойке. Во-вторых, всегда прогревайте отходы до комнатной температуры.

Лучше всего закладывать рыбьи головы (или другие части) в горшок во время пересадки комнатных растений. Насыпьте на дно 2–3 см грунта, затем положите кусочек рыбы и накройте корнем цветка. Присыпьте землей и хорошо полейте.

Если же вы не планируете пересаживать вазоны в ближайшее время, аккуратно, чтобы не задеть корневую систему, выкопайте 3 ямки. Положите в каждую по кусочку рыбы диаметром 1,5 см, прикопайте и немного полейте теплой водой. Но подкармливать цветы таким образом можно всего 2 раза в год.

Удобрение из свежей рыбы для огородных культур

Картофель и томаты будут расти активнее и порадуют вас небывалым урожаем, если вы при посадке положите в ямку немного мелкой рыбы. Она не только станет источником полезных веществ, но и отпугнет вредителей.

Подкармливать растения можно и в дальнейшем, использовав жидкое удобрение. Чтобы его приготовить, измельчите рыбу до однородного состояния, затем влейте в эту массу немного воды. Оставьте ее на 1 час. После чего разбавьте 0,5 л рыбьей подкормки на 5 л воды. Поливайте грунт вокруг кустов 1 раз в месяц.

Мне очень понравился такой бюджетный вариант удобрения. Приготовить его проще простого, а результат заметен практически сразу. И не переживайте за запах. Если не оставлять рыбу на поверхности, он вас не потревожит. Обязательно в этом году и для огорода использую. А вы уже проверяли данный способ?

Фото на превью: depositphotos.com.

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