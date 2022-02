Как использовать рыбные отходы: цветы будут в восторге

До того как завели кота, все рыбные отходы отправлялись в мусорное ведро или на съедение бродячим мурлыкам. Я и не подозревала, что эти части можно как-то использовать в хозяйстве. А недавно увидела, как соседка закапывает в комнатные цветы рыбьи головы. По моих округлившихся глазах она поняла, что я в замешательстве. Поэтому вместе с сахаром я получила ценные знания.

На следующий же день я затарилась рыбой, чтобы проверить, насколько хорошо работает такое удобрение. Наша черная бестия Шейла была огорчена таким исходом, а вот вазонам подкормка явно понравилась. Не переживайте, кошке тоже было чем полакомиться. Так что она быстро сменила гнев на милость. Если для вас рыбное удобрение тоже в новинку, рассказываю, что и как нужно делать.

Рыбные отходы как удобрение для цветов

В рыбе содержится довольно много полезных веществ, которые благоприятно влияют на растения. В процессе гниения рыбные остатки насыщают землю белком. Также цветы дополнительно получают кальций, фтор и фосфор. Благодаря этим компонентам вазоны активно развиваются и пышно цветут.

Многие огородники закапывают отходы в открытый грунт для повышения количества и качества урожая. Органическое удобрение делает почву более плодородной. Усиливается фотосинтез и улучшаются обменные процессы, отчего растения становится выносливее.

Удобрение из свежей рыбы для вазонов

В качестве подкормки подойдет любая рыба: морская или речная, свежая или замороженная. Есть лишь два основных правила. Во-первых, используйте только свежие части тушки. Если они с душком, их место на помойке. Во-вторых, всегда прогревайте отходы до комнатной температуры.

Лучше всего закладывать рыбьи головы (или другие части) в горшок во время пересадки комнатных растений. Насыпьте на дно 2–3 см грунта, затем положите кусочек рыбы и накройте корнем цветка. Присыпьте землей и хорошо полейте.

Если же вы не планируете пересаживать вазоны в ближайшее время, аккуратно, чтобы не задеть корневую систему, выкопайте 3 ямки. Положите в каждую по кусочку рыбы диаметром 1,5 см, прикопайте и немного полейте теплой водой. Но подкармливать цветы таким образом можно всего 2 раза в год.

Удобрение из свежей рыбы для огородных культур

Картофель и томаты будут расти активнее и порадуют вас небывалым урожаем, если вы при посадке положите в ямку немного мелкой рыбы. Она не только станет источником полезных веществ, но и отпугнет вредителей.

Подкармливать растения можно и в дальнейшем, использовав жидкое удобрение. Чтобы его приготовить, измельчите рыбу до однородного состояния, затем влейте в эту массу немного воды. Оставьте ее на 1 час. После чего разбавьте 0,5 л рыбьей подкормки на 5 л воды. Поливайте грунт вокруг кустов 1 раз в месяц.

Мне очень понравился такой бюджетный вариант удобрения. Приготовить его проще простого, а результат заметен практически сразу. И не переживайте за запах. Если не оставлять рыбу на поверхности, он вас не потревожит. Обязательно в этом году и для огорода использую. А вы уже проверяли данный способ?

