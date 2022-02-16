Как использовать просроченный крем

Как использовать просроченный крем Полезные советы
На чтение 2 мин. Опубликовано Обновлено


Просроченный крем жалеть нельзя. Средства для ухода с истекшим сроком годности не только не пойдут на пользу. Более того, они могут навредить вашей коже. Сухость, высыпания, аллергические реакции, раздражение — это лишь неполный перечень побочных эффектов.

Знаю, что многие оставляют испорченные крема для ухода за пятками или локтями. Вроде бы ничего плохого нет, но все-таки рекомендую пожалеть и эти более грубые участки вашего тела. Ведь продаются специальные лосьоны и масла для тела.

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Куда деть просроченный крем

Конечно, выбрасывать тюбик или баночку всегда жалко. Поэтому я не предлагаю отправлять средство в мусорный бак. Я рекомендую использовать просроченный крем иначе. Уже ненужное средство пригодится для ухода за кожаными изделиями! Вам понадобится только крем и ватный диск.

Нанесите крем на поверхность кожаного изделия (натуральной, искусственной или эко). Мягко распределите средство ватным диском, напитывая и втирая его в изделие.

Такое применение просроченного крема поможет вам привести в порядок не только кожаную обувь. Также вы можете ухаживать и за сумочками, кошельками, ремнями и даже куртками. Универсальное средство-помощник в вашем доме! А чтобы найти его, достаточно устроить ревизию на вашей полке с кремами.

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Этот метод поможет сохранить кожаное изделие. Предупредите растрескивания, сделайте вещь эластичной, мягкой и блестящей. Даже поношенные сапоги будут сверкать, как в рекламе! Простой и бюджетный способ ухода за обувью, одеждой и аксессуарами.

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