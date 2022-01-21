Каждый год на Крещение Господне мы с семьей идем в церковь. Она стоит у реки, поэтому проводить ритуал батюшке еще проще. После того как он освящает водоём, муж с сыновьями купается в проруби. Я в этом не участвую, боюсь заболеть. Зато водичку набираю. Ведь знаю, как можно использовать крещенскую святую воду дома.
Освященная вода — спасение от любой неприятности. Когда у ребенка жар, пропитываю ею полотенце и кладу на лоб. Болезнь как рукой снимает. А еще батюшка посоветовал мне, как использовать крещенскую святую воду с прошлого года. До такого я бы сама никогда не додумалась!
Прошлогодняя святая вода
Поговаривают, что святая вода не портится. Мол, она может быть пригодной для употребления около года. Тем не менее брезговать правилами ее хранения не рекомендую. В первую очередь убедитесь, что тара, в которой хранится вода, чистая. При возможности отдайте предпочтение стеклянной бутылке.
Тару со святой водой держите в темном, прохладном месте. Если хотите крещенскую воду развести, добавляйте к ней лишь кипяченую воду. Перед употреблением оцените святую воду на вид и запах. Если они вам не нравятся, лучше обновите запас. Больше информации на эту тему вы найдете
по ссылке.
Что делать со святой водой дома
Святую воду, как правило, используют в различных церковных ритуалах. Священнослужители настоятельно рекомендуют держать хотя бы немного такой водички дома, ведь она позитивно сказывается
на энергетике жилища. Люди постарше часто применяют святую воду в пищу, к примеру, готовят на ней.
Священник нашего прихода тоже рекомендует активно использовать крещенскую святую воду в быту. Говорит, даже если она прошлогодняя, выливать в канализацию нельзя. Лучше полить крещенской святой водой растения, напоить животных.
По словам священника, крещенскую воду нужно использовать для добрых поступков. И процесс стоит сопровождать чтением молитвы. Старой водой можно не только поливать растения, но замочить в ней семена, а также стимулировать рассаду.
Если у вас большой скотный двор, святую воду можно размести. На крещенские дни окропите раствором сад, огород, домашних животных, животных и, конечно, дом. Делайте это обязательно с любовью и верой в сердце!
А вы набираете воду во время Крещения Господнего? Как используете ее дома? Какие традиции соблюдает ваш приход во время зимних православных праздников? Расскажите об этом в комментариях!
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