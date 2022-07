Как использовать кофейную гущу в быту: необычные способы

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Каждый день в мире выпивается больше 2 миллиардов чашек кофе. Страшно представить себе, сколько жмыха, оставшегося от этого напитка, бесцельно выбрасывают. Ведь не всем известно, насколько ценна кофейная гуща. Многие считают, что ее можно применять лишь в косметологии, делая антицеллюлитную маску и скраб для тела. Но это далеко не всё! Сегодня «Со Вкусом» расскажет, как использовать кофейную гущу в быту.

Подходить к этому нужно с умом. Не стоит выбрасывать ценнейший продукт, если его дальнейшее использование может принести много пользы. Столь необычные способы применения кофейного жмыха уж точно вас удивят, а полученный результат несказанно порадует!

© Depositphotos

Как использовать кофейную гущу 4 интересными способами

Эффективное чистящее

Жмых от кофе имеет довольно грубую текстуру, благодаря чему он просто незаменим в борьбе с различными видами загрязнений. В отличие от жестких химических средств, кофейная гуща деликатно устраняет даже самый стойкий жирный налет. Она показывает блестящий результат там, где покупные моющие не в силах помочь. Необходимо лишь нанести гущу на загрязненную посуду и оставить на 2 минуты. Затем останется лишь протереть всё губкой и смыть прохладной водой. Используйте кофейный жмых для очистки сковородок и кастрюль. Но не мойте с его помощью керамическую посуду, ведь есть риск, что она потемнеет.

© Depositphotos

Средство для маскировки царапин на мебели

Кофейная гуща обладает красящими свойствами, которые сильно пригодятся в реставрации деревянной мебели. Приготовьте насыщенный раствор из проваренного жмыха. Окуните в него ватный диск и втирайте краситель в место, где образовалась царапина или потертость, пока цвет не станет однородным. Такое натуральное средство спасет вашу деревянную мебель темных оттенков.

© Depositphotos

Натуральный освежитель

Иногда в холодильнике появляется неприятный запах, избавиться от которого очень тяжело. В этом случае на помощь снова придет кофейная гуща. Насыпьте ее в стеклянную баночку и поставьте на одну из полок в холодильнике. От неприятного аромата не останется и следа!

© Depositphotos

Средство для борьбы с мухами и осами

Если в ваш дом залетели назойливые насекомые, кофейная гуща и здесь сможет помочь. Достаточно ее только поджечь. Едкий дым сразу же отпугнет мух и ос от вашего жилища. Вы и глазом не успеете моргнуть, как они улетят.

© Depositphotos

Насладитесь утром чашечкой ароматного кофе и пересыпьте в чистую баночку оставшийся от него жмых. Он послужит незаменимым средством в быту, которое докажет свою эффективность! А вы ранее использовали кофейную гущу нестандартными способами?

