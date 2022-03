Как использовать картофельные ростки для удобрения рассады

Подписывайтесь на новости RNT24 в

Мой огород сложно назвать большим. Сажу там только самое необходимое, чтобы была возможность летом поесть домашних овощей и сделать парочку банок закрутки. Для такого участка проще купить готовую рассаду. Но каждый год я стараюсь выращивать ее сама. Конечно же, у меня на этот счет есть несколько советов. Сегодня расскажу вам, как картофельные ростки помогут укрепить рассаду.

Я давно убедилась, чем проще состав удобрения, тем лучше оно работает. Подкормку для растений можно приготовить из подручных средств. Частенько огородники используют пищевые отходы (например, рыбные головы), золу и прочее. Где же взять картофельные ростки?

В моем погребе не достаточно холодно, поэтому прошлогодняя картошка начала прорастать. Если у вас нет таких запасов, просто купите пару килограмм и оставьте на неделю-две в тепле.

Картофельные ростки для подкормки рассады

Польза ростков картофеля

Вы наверняка знаете, что картофель можно вырастить не только из клубней, а и из их ростков. Дело в том что они богаты различными питательными веществами, поэтому служат природным стимулятором роста. Если использовать настой из ростков на рассаде, она сразу окрепнет благодаря активному развитию корневой системы.

Как приготовить удобрение

Для нашей будущей подкормки вам нужно насобирать 100 г картофельных ростков. Обязательно проводим их дезинфекцию, чтобы не подвергать молодые всходы опасности. С этим заданием отлично справиться содовый раствор. Разведите 1 ст. л. соды в 1 л воды и залейте ростки полученной смесью, оставьте на полчаса.

Хорошенько промойте заготовку для подкормки и измельчите ножом. Сложите кусочки в литровую банку, после чего заполните ее водой. Дайте удобрению настояться в течение 24 часов, затем процедите настой.

Как использовать подкормку

Впервые можно будет полить рассаду картофельным настоем через 2,5 недели после всходов. Для полива разводите концентрат водой в соотношении 1:5, для опрыскивания — 1:15. Вносить удобрение нужно раз в две недели или по мере необходимости.

Все, кто уже попробовал подкормку из ростков картофеля, оценили ее по достоинству. Кстати, настой подходит и для замачивания семян или черенков. Также его можно применить для опрыскивания растений, которые испытывают стресс из-за жаркой или сухой погоды. Так что это средство однозначно вам пригодится!

