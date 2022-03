Подписывайтесь на новости RNT24 в

Для многих выпечка — сложная сфера кулинарии, поскольку многим кажется, что поведение теста сложно предсказать. Взойдет или не взойдет? Пропечется или не пропечется? Но для тех, кто занимается хлебобулочными изделиями достаточно давно, ответы на эти вопросы очень просты. Главное — знать, как использовать дрожжи правильно.

Будет мало просто добавить их в воду и молоко и замесить с остальными ингредиентами. Ведь уже на этом этапе становится ясно, получится выпечка вкусной или нет. Подробнее об этом расскажет Евгений Клопотенко — звезда украинской кулинарии.

Правила использования дрожжей

Чтобы стать мастером в хлебопечении, достаточно знать о пропорциях и трех золотых правилах. Советуем вам сохранить эту шпаргалку от украинского шеф-повара, чтобы всегда подбирать точное количество дрожжей.

На 1 кг муки используется от 30 до 50 г живых дрожжей.

При этом 30 грамм живых дрожжей — это лишь 10 г сухих.

На 1 г живых дрожжей нужно 5 мл жидкости, соответственно, на 30 г нужно как минимум 150 мл воды или молока.

Что выбрать: воду или молоко?

Для дрожжей это неважно, жидкость влияет лишь на вкус теста. Оно прекрасно взойдет как на воде, так и на молоке. Важно помнить только одно: температура не должна превышать 35 градусов, иначе дрожжи погибнут.

Когда добавлять сахар?

Существует миф, согласно которому дрожжи нужно разводить вместе с сахаром, чтобы им было чем питаться. Однако это не совсем так. Для начала они должны проснуться, иначе они не будут выделять достаточно кислорода. Добавляйте сахар перед мукой.

Где оставить тесто?

О том, что тесто должно взойти, знают все. В разных рецептах указывается свое время для этого, иногда это 30 минут, иногда 2 часа и больше. Обратить внимание следует на температурный режим — место должно быть теплым, без сквозняков, но не горячим. Поэтому ни в коем случае не ставьте миску с тестом на батарею. Лучше разместите ее рядом.

Пышная выпечка — вовсе не недосягаемая мечта. Евгений Клопотенко уверяет, что, зная эти правила, вы с легкостью добьетесь нужной текстуры теста. Пышное, ароматное и упругое — именно такой должна быть сдобная выпечка. Сохраните наши подсказки и поделитесь ими с теми, кто любит домашние хлебобулочные изделия!

