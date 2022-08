Как использовать белизну не по назначению: 5 вариантов

Пусть многие хозяйки уже и забыли, что такое белизна, я это средство покупаю в больших количествах. Не подумайте, что у меня много белых вещей, полотенец и комплектов постельного белья. Уверена, что вы и так знаете, как использовать белизну для стирки. Но это средство пригодится не только для одежды!

Благодаря этим хитростям, которые я узнала от свекрови, в моём шкафчике практически нет других средств для уборки. Современная химия либо слишком агрессивна, либо совсем бесполезна. Рассказываю, как правильно использовать белизну для уборки, дезинфекции и других житейских проблем.

Как использовать белизну в быту

Устранение засоров

Белизна отлично справится с засорами, так как основная их причина — слой жира. Да-да, не волосы или кусочки пищи. Именно жир накапливается в трубах и создает непроходимое для воды препятствие. Хлор, содержащийся в белизне, легко решит эту проблему. Залейте 500 мл белизны в сливное отверстие и оставьте на 1 час. Затем залейте слив большим количеством воды.

Борьба с плесенью

Такая беда может возникнуть и в квартире, и в частном доме, и на даче. Плесень очень вредна для здоровья, поэтому от нее нужно мигом избавляться. Здесь вам снова поможет белизна. Залейте ее в пульверизатор и обработайте пораженную грибком поверхность. Не пугайтесь неприятного зрелища. Грибок начнет стекать по стене, оставляя разводы. Но после высыхания никаких следов не останется. Для закрепления результата повторите процедуру через сутки.

Уборка в доме

Дезинфекция поверхностей точно не будет лишней, особенно если у вас есть дети или домашние животные. Растворите 100 г белизны в ведре воды и приступайте к влажной уборке. Это средство можно использовать для дезинфекции дверных ручек и других поверхностей, мытья полов.

Чистка унитаза

Лучшего средства для чистки унитаза и не придумаешь. Белизна начисто смывает ржавчину и водный камень. Сантехника будет выглядеть, будто вы только что купили ее в магазине. Кроме того, белизну можно использовать и для чистки межплиточных швов. Просто смочите зубную щетку в средстве, пройдитесь по швам, а через 30 минут смойте его водой.

Чистка кошачьего лотка

Со временем кошачий лоток покрывается слоем мочевого камня и приобретает характерный запах. Часто с этими проблемами не справляются даже агрессивные моющие средства. А белизна справляется! Дезинфицируйте кошачий туалет этим средством, чтобы избавиться от ароматов и устойчивых загрязнений.

Безусловно, применять белизну как чистящее средство можно в разных ситуациях. Чистка бассейна, аквариума, ванной, клеток домашних животных — далеко не полный список. Кроме того, это универсальное средство стоит копейки и продается в каждом хозяйственном магазине. А вы использовали белизну не по назначению?

