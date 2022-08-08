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Как использовать белизну не по назначению: 5 вариантов

Как использовать белизну не по назначению: 5 вариантов

Пусть многие хозяйки уже и забыли, что такое белизна, я это средство покупаю в больших количествах. Не подумайте, что у меня много белых вещей, полотенец и комплектов постельного белья. Уверена, что вы и так знаете, как использовать белизну для стирки. Но это средство пригодится не только для одежды!

Благодаря этим хитростям, которые я узнала от свекрови, в моём шкафчике практически нет других средств для уборки. Современная химия либо слишком агрессивна, либо совсем бесполезна. Рассказываю, как правильно использовать белизну для уборки, дезинфекции и других житейских проблем.

Как использовать белизну в быту

Устранение засоров

Белизна отлично справится с засорами, так как основная их причина — слой жира. Да-да, не волосы или кусочки пищи. Именно жир накапливается в трубах и создает непроходимое для воды препятствие. Хлор, содержащийся в белизне, легко решит эту проблему. Залейте 500 мл белизны в сливное отверстие и оставьте на 1 час. Затем залейте слив большим количеством воды.

засор раковины© Depositphotos

Борьба с плесенью

Такая беда может возникнуть и в квартире, и в частном доме, и на даче. Плесень очень вредна для здоровья, поэтому от нее нужно мигом избавляться. Здесь вам снова поможет белизна. Залейте ее в пульверизатор и обработайте пораженную грибком поверхность. Не пугайтесь неприятного зрелища. Грибок начнет стекать по стене, оставляя разводы. Но после высыхания никаких следов не останется. Для закрепления результата повторите процедуру через сутки.

плесень на окне© Depositphotos

Уборка в доме

Дезинфекция поверхностей точно не будет лишней, особенно если у вас есть дети или домашние животные. Растворите 100 г белизны в ведре воды и приступайте к влажной уборке. Это средство можно использовать для дезинфекции дверных ручек и других поверхностей, мытья полов.

влажная уборка© Depositphotos

Чистка унитаза

Лучшего средства для чистки унитаза и не придумаешь. Белизна начисто смывает ржавчину и водный камень. Сантехника будет выглядеть, будто вы только что купили ее в магазине. Кроме того, белизну можно использовать и для чистки межплиточных швов. Просто смочите зубную щетку в средстве, пройдитесь по швам, а через 30 минут смойте его водой.

чистка унитаза© Depositphotos

Чистка кошачьего лотка

Со временем кошачий лоток покрывается слоем мочевого камня и приобретает характерный запах. Часто с этими проблемами не справляются даже агрессивные моющие средства. А белизна справляется! Дезинфицируйте кошачий туалет этим средством, чтобы избавиться от ароматов и устойчивых загрязнений.

кот в лотке© Depositphotos

Безусловно, применять белизну как чистящее средство можно в разных ситуациях. Чистка бассейна, аквариума, ванной, клеток домашних животных — далеко не полный список. Кроме того, это универсальное средство стоит копейки и продается в каждом хозяйственном магазине. А вы использовали белизну не по назначению?

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