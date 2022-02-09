С тестом у меня разговор короткий: если не получилось с первого раза, второго шанса себе не даю. Проще купить выпечку в соседней пекарне, чем самой нервничать из-за неудавшегося пирога. А вот моя мама более усердная женщина. Ей под силу испечь красивый пирог без трещин даже с первого раза.
На самом деле, если в руки попался удачный рецепт, пирог испортить трудно. Смешиваешь все необходимые ингредиенты и отправляешь в духовку. Как правило, именно тогда меня и настигает неприятный сюрприз. Вот что советует моя мама, чтобы получился красивый пирог без трещин.
Почему трескается пирог
По личному опыту скажу, чаще всего трескается та выпечка, что в духовке сильно поднимается. К примеру, кексы и творожные пироги. А причин тому может быть несколько.
Во-первых, вы могли добавить в тесто слишком много разрыхлителя или соды. В таком случае пирог будет «расти», даже когда уже сформировалась корочка.
Или наоборот, всему виной может быть высокая температура в духовке. Ведь если корочка сверху начнет формироваться слишком рано (когда пирог еще поднимается), трещин не избежать.
Что делать, чтобы получился красивый пирог без трещин
Изделие из дрожжевого теста перед выпеканием нужно в нескольких местах проткнуть зубочисткой. Его поверхность щедро смажьте любым маслом. И только тогда отправляйте пирог в духовку. Об этом трюке знают многие. Но что делать, чтобы не трескался пирог из жидкого теста, догадываются единицы.
А ответ простой. Когда пройдет половина всего времени приготовления, вытащите пирог из духовки. Подержите его при комнатной температуре минут 10, а потом верните в духовку. Допекайте вторую половину времени. Конечно, для бисквита этот способ не подходит, но все остальные пироги выходят идеально.
Именно этим методом пользуется моя родительница, когда балует меня своим фирменным кексом с джемом. Обожаю его. Выпечка у мамы получается такой аппетитной, что от одного вида слюни текут. А вы знали, как испечь красивый пирог без трещин? Что для этого делаете вы? Делитесь хитростями!
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