Как хранить торт, чтобы он не высох

Достаточно одного торта, чтобы в воздухе витала атмосфера праздника. Пышные коржи, сливки, ягоды, шоколад — всё это не может не поднять настроение. И даже те, кто не относят себя к сладкоежкам, нет-нет, да и съедят кусочек десерта. Вопрос в другом: как хранить торт так, чтобы этой радости хватило еще на пару дней?

Хорошо, когда у гостей хороший аппетит, и от торта после застолья ничего не остается. А если это подарочный торт лично вам? Или просто захотелось себя порадовать? За один присест мало кто может его осилить, даже в компании родных и близких. Поэтому нередко сладость отправляется на полку холодильника, где неизбежно теряет весь свой вкус и аромат. Рассказываем, что сделать, чтобы этого не произошло.

Как сохранить торт свежим

Свежесть торта определить очень просто — мягкие коржи должны сохранить влажность, а крем — остаться таким же нежным и воздушным. После того, как торт разрезали, добиться подобного очень сложно. Пористая текстура коржей, оказавшись в открытом доступе для кислорода, высыхает стремительно! Достаточно нескольких часов, чтобы десерт попросту заветрился.

После того, как сладкая выпечка подсохнет, спасти ее практически невозможно. Разве только пить чай с ней вприкуску. Хорошо, если торт съедается за день. А что делать, если нет?

Существует два способа сохранить сладость такой же вкусной и воздушной, как после открывания коробки. И первый из них может быть хорошо вам знаком: им пользовались еще наши бабушки.

Он подходит в том случае, если вы пользуетесь классическим способом нарезания тортов. Обычно их подают кусочками в виде треугольников и режут по кругу. В результате образуется угловидный срез, который обнажает все слои и приводит к высыханию. Оставлять торт на хранение в таком виде точно не стоит.

Вместо этого возьмите несколько ломтиком белого хлеба, толщиной не менее 1 см. Для удобства можно срезать корочку или придать им форму среза. Просто прижмите ломтики к срезу так, чтобы закрыть его. Готово! Хлеб защитит ваш десерт от заветривания.

А другой способ по легенде придумал математик, который пытался решить задачу с нарезанием круглого торта так, чтобы он оставался круглым. Впрочем, даже если он у вас квадратный, менее полезным этот лайфхак не становится.

Итак, нужно изменить саму форму порционных кусочков. Для начала сделайте продольный надрез почти посередине и еще один параллельный ему.

Достаньте прямоугольный кусок торта из самого центра и разделите на два порционных кусочка для гостей.

Половинки торта сдвиньте вместе как можно плотнее. Готово! Следующий надрез делайте таким же, но перпендикулярно первому, чтобы сохранить форму.

Этим трюком часто пользуются повара и кондитеры, когда нужно выдавать десерты порционно. Также рекомендуем не упускать возможности накрыть торт пленкой или крышкой, чтобы наверняка. Наш совет был вам полезен? Поделитесь своими впечатлениями в комментариях.

