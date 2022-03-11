Как хранить бананы свежими: хитрость со скотчем

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Зачастую свежие купленные бананы очень быстро портятся и теряют свои качества. И многие из нас по незнанию ускоряют этот процесс, ведь хранение бананов дома и в магазинах существенно отличается. Фрукты импортируют в больших холодильных контейнерах в незрелом виде, ведь срок созревания у них очень короткий. Так как хранить бананы свежими дома как можно дольше?
Как хранить бананы свежими
Итак, чтобы бананы оставались свежими как можно дольше, нужно придерживаться нескольких простых правил. А еще есть маленький лайфхак, о которым мы сейчас и расскажем. Во-первых, кажется логичным, что фрукты лучше хранить в холодильнике. Но на самом деле они там чернеют еще быстрее. При переохлаждении кожура быстро чернеет, но зато сам плод не теряет своих качеств.
Потому, если всё же вам придется положить фрукты в холодильник, лучше выбрать место потеплее. Например, на дверце холодильника или на средней полке. Для хранения бананов лучше всего подойдет бумажный пакет или можно хотя бы обернуть фрукты газетой или бумагой.
Во время созревания бананы выделяют газ этилен. И если положить эти фрукты рядом с яблоками или другими плодами, которые тоже выделяют этот газ, банан испортиться быстрее. Хотя таким образом можно наоборот ускорить процесс созревания банана.
Учитывая выделения этилена, люди придумали интересный и очень эффективный лайфхак. Чтобы бананы дольше оставались свежими нужно обернуть ножку фрукта скотчем, пищевой пленкой или хотя бы фольгой. Стоит учесть, что, если у вас целая гроздь, то нужно обернуть все плоды сразу, это будет эффективней, чем оборачивать каждый по отдельности.
И последний совет. Если вы накупили ну очень много бананов, их можно хранить в замороженном виде. Для этого их нужно вымыть, высушить и только тогда замораживать. Хранить можно и без кожуры, например, порезав на небольшие кусочки. В таком виде бананы будут пригодны в течение двух-трех месяцев.
Вот как хранить бананы свежими как можно дольше в домашних условиях. Но на самом деле лучше покупать столько бананов, чтобы вы могли их съесть за день-два и не приходилось морочить голову с их хранением.
The post Как хранить бананы свежими: хитрость со скотчем appeared first on Со Вкусом.Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)