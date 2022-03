Как хранить бананы свежими: хитрость со скотчем

Подписывайтесь на новости RNT24 в

загрузка...





Зачастую свежие купленные бананы очень быстро портятся и теряют свои качества. И многие из нас по незнанию ускоряют этот процесс, ведь хранение бананов дома и в магазинах существенно отличается. Фрукты импортируют в больших холодильных контейнерах в незрелом виде, ведь срок созревания у них очень короткий. Так как хранить бананы свежими дома как можно дольше?

© Depositphotos

Как хранить бананы свежими

Итак, чтобы бананы оставались свежими как можно дольше, нужно придерживаться нескольких простых правил. А еще есть маленький лайфхак, о которым мы сейчас и расскажем. Во-первых, кажется логичным, что фрукты лучше хранить в холодильнике. Но на самом деле они там чернеют еще быстрее. При переохлаждении кожура быстро чернеет, но зато сам плод не теряет своих качеств.

© Depositphotos

Потому, если всё же вам придется положить фрукты в холодильник, лучше выбрать место потеплее. Например, на дверце холодильника или на средней полке. Для хранения бананов лучше всего подойдет бумажный пакет или можно хотя бы обернуть фрукты газетой или бумагой.

© Depositphotos

Во время созревания бананы выделяют газ этилен. И если положить эти фрукты рядом с яблоками или другими плодами, которые тоже выделяют этот газ, банан испортиться быстрее. Хотя таким образом можно наоборот ускорить процесс созревания банана.

© Depositphotos

Учитывая выделения этилена, люди придумали интересный и очень эффективный лайфхак. Чтобы бананы дольше оставались свежими нужно обернуть ножку фрукта скотчем, пищевой пленкой или хотя бы фольгой. Стоит учесть, что, если у вас целая гроздь, то нужно обернуть все плоды сразу, это будет эффективней, чем оборачивать каждый по отдельности.

© Depositphotos

И последний совет. Если вы накупили ну очень много бананов, их можно хранить в замороженном виде. Для этого их нужно вымыть, высушить и только тогда замораживать. Хранить можно и без кожуры, например, порезав на небольшие кусочки. В таком виде бананы будут пригодны в течение двух-трех месяцев.

© Depositphotos

Вот как хранить бананы свежими как можно дольше в домашних условиях. Но на самом деле лучше покупать столько бананов, чтобы вы могли их съесть за день-два и не приходилось морочить голову с их хранением.

The post Как хранить бананы свежими: хитрость со скотчем appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!