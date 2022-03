Как губка для посуды справляется со стиркой и домашними делами: неожиданные применения

Подписывайтесь на новости RNT24 в

загрузка...





Если вы были уверены, что популярные сегодня цветные кусочки поролона годятся исключительно для мытья посуды, то эта статья 100 % для вас. Поверьте, неприметная тряпочка способна на многое. Как минимум, поучаствовать чуть ли не в любой бытовой ситуации.

Редакция «Со Вкусом» раскроет главные секреты опытных хозяек, где губка для посуды просто незаменима. На самом деле, мы насчитали более 10 применений этого кухонного аксессуара, однако в статье ниже поведаем о наиболее эффективных. Разбираемся.

Почему кухонная губка необходима в каждом доме

Начнем с того, что губка для мытья посуды — это один из самых полезных бытовых предметов. Она отлично справится как с горой грязной посуды, так и отмоет любую поверхность. Кафель, стекло, керамика, плитка, дерево — всё ей под силу (особенно с моющим средством). Но далее о нестандартных применениях.

Для качественной стирки © Depositphotos В больших хозяйственных магазинах продаются специальные салфетки, выполняющие роль антистатика. Также они предотвращают линьку вещей и способны собирать шерсть с разных тканей. Но, во-первых, их цена, мягко говоря, не из дешевых. Во-вторых, это довольно специфический товар, и далеко не везде продается. Предлагаем сэкономить деньги и время, и приступить к стирке с губкой для мытья посуды (что не менее эффективно!). Для этого замочите ее в растворе из воды и обычного кондиционера. Перед запуском стирки губку хорошо отожмите и киньте в барабан. Увидите, в по окончанию процесса вся шерсть, грязь, волосы и мелкий мусор соберутся на маленьком поролоновом спонже. Для хранения мыла © Depositphotos Сухая и чистая губка отлично сохраняет от раскисания мыло. Это особенно актуально в ванной и душевой кабине. Достаточно вырезать углубление в мягкой части сверху и положить на него средство гигиены. Так мыла точно хватит на дольше, а ванная комната будет всегда чистой и опрятной. Для мойки жалюзи © Depositphotos Используйте губку во время уборки труднодоступных мест. В случае, когда надо почистить жалюзи, это просто незаменимая помощница. Но предварительно проделайте следующее: с помощью ножа сделайте небольшой надрез под жесткой поролоновой частью. Также проделайте и со второй губкой, затем оденьте их на обычные кухонные щипцы. © Depositphotos

Чтобы не покупать каждый раз новую губку, раз в 3 дня обеззараживайте её. Сделать это просто: обильно смочите губку водой и отправьте в микроволновку на 2 минуты. Мощность должна быть максимальной. Кстати, эти действия помогут вам также очистить и саму микроволновку: пар, что испаряется, размягчит жир и все устаревшие пятна.

The post Как губка для посуды справляется со стиркой и домашними делами: неожиданные применения appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!