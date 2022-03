Как гладить и утюжить вещи: все тонкости процесса

Подписывайтесь на новости RNT24 в

Многие мои подруги жаловались, что из всех домашних дел больше всего их утомляет глажка. Поэтому они пошли легким путем и купили себе отпариватели. А постельное бельё и вовсе не утюжат после стирки. Для меня этот процесс раньше тоже казался сложным. Но после того как я узнала, как правильно гладить вещи, утюг буквально порхает в моих руках.

© Depositphotos

Прежде чем приступить к глажке, вам нужно рассортировать вашу одежду. Главным критерием в сортировке конечно же станет материал, из которого пошито изделие. Важно помнить, что к каждой ткани нужен свой особый подход и правильно подобранная температура. Если пренебречь этими нюансами, можно остаться без любимой шелковой блузы или свитера.

Как правильно гладить и утюжить вещи

Начнем с того, что понятия «гладить» и «утюжить» слегка отличатся. В повседневной жизни мы используем их как равнозначные, и это не критично.

Глажение используют для обработки ровных гладких поверхностей, таких как постельное бельё и одежду. Часто хозяйки, которые редко берут в руки утюг, беспорядочно водят им по ткани. Так делать нельзя. При глажении по косой нити вы можете деформировать изделие или вовсе его испортить. Всегда гладьте вещи по нити.

© Depositphotos

Утюжка же помогает исправить дефекты, которые возникают во время носки одежды или после стирки. В зависимости от проблемы, утюг следует использовать по-разному. Он может устранить складки и заломы, или помочь вывести неожиданно обнаруженное пятно. Севший свитер вернется к своей прежней форме, если его хорошенько (и правильно) отутюжить.

Хлопчатобумажное и льняное бельё

Вещи из этих материалов нужно гладить только влажными и с лицевой стороны. Утюг должен быть очень горячим. Тогда ткань не только разровняется, но и смягчится. Только не вздумайте отвлекаться, потому что натуральные материалы под воздействием такой температуры быстро сгорают. А вот вискозу, наоборот, утюжат только сухой.

© Depositphotos

Шерсть

Шерстяные вещи нельзя стирать при высоких температурах, так как они сбегаются. То же касается и глажки. Если вам нужно устранить какую-нибудь помятость, смочите кусочек ткани и погладьте свитер через нее с изнаночной стороны.

В редких случаях (если уж очень нужно) вещи можно отутюжить с лицевой стороны. Но тогда вы должны максимально увлажнить ткань и хорошо разогреть утюг. Переставляйте его с одного места на другое, а не водите по изделию. Это поможет уберечь вещь от деформации. Чтобы дольше сохранить опрятный вид, дайте одежде остыть после глажки, повесив ее на плечики.

Синтетика

Синтетические материалы мнутся намного меньше. Всё потому, что и погладить их намного сложнее. Ткань попросту будет плавиться под раскаленной подошвой утюга. Если на одежде остались сильные заломы, слегка смочите их водой, накройте натуральной тканью и пройдитесь теплым утюгом.

Бархат и плюш

Гладить вещи из этих материалов можно только с изнанки. Увлажните изделие, которое планируете гладить. Затем прикрепите один его конец к неподвижному предмету, а второй возьмите неведущей рукой и натяните. Накройте тряпкой, возьмите утюг в свободную руку и проведите им быстрыми движениями.

Глажка отельных элементов гардероба

Мужские рубашки

Сорочку нужно предварительно увлажнить, скрутить и замотать в полотенце. Так она должна полежать 1–1,5 часа. Первым делом следует пройтись по уплотненным деталям (манжеты и воротник). Растяните воротничок и начните утюжить его края, продвигаясь к центру. Сначала проработайте изнанку, затем лицевую сторону. Согните воротник и также пройдитесь от краев к середине. Убедитесь, что ткань стала абсолютно сухой.

Уделите внимание и двойной кокетке, которая находится в верхней части спины. Ее тоже нужно хорошенько отутюжить. Внимательно осмотрите рубашку на наличие оставшихся складок и уберите их. Чтобы сохранить идеальную форму воротничка, его можно подкорректировать картонной вставкой.

Мужские брюки

Сначала полностью очистите брюки от посторонних ворсинок, пятен и прочего. Часто при носке у штанов вытягиваются коленки. Такая проблема случается и с классическими брюками. Вернуть им первоначальный вид поможет мокрая тряпка и утюг. Застелите тканью выпуклое место и прикладывайте и убирайте горячую подошву до полного исчезновения проблемы.

После чего сложите штанины так, чтобы их боковые швы полностью совпадали. Накройте брюки плотной мокрой тканью и с сильным нажатием отутюжьте. Тряпочка всегда должна оставаться влажной, иначе рискуете заработать блестящие пятна на штанах.

Женские блузы

Тут немного другой порядок глажения. Начинать нужно с рукавов, затем передняя часть блузы. В конце прогладьте спинку — и готово!

Что нельзя гладить

Некоторые нейлоновые вещи вообще запрещено утюжить. Чтобы убрать образовавшиеся складки, подставьте вещь под душ. Вот увидите, ткань моментально разгладится.

Негативно процедура скажется и на махровых вещах. Халаты и полотенца станут жесткими, а их способность впитывать воду значительно снизится.

Если галстук вашего мужа выглядит слегка пожеванным, не спешите хвататься за утюг. Залейте в банку горячую воду и обмотайте аксессуар вокруг. Ткань отлично разгладится.

Эти советы помогут вам всегда выглядеть опрятно и не испортить дорогие вещи. И не убирайте только что выглаженное бельё в шкаф. Оставьте его минимум на 2 часа, чтобы оно успело остыть. Надеюсь, мои советы пригодятся вам в повседневной жизни и существенно облегчат ненавистное дело.

