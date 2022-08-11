Как фильм «Солнцепек» 2021 года стал как никогда актуальным сегодня

Согласно сюжету, главный герой картины, ветеран Афганистана, старается вывезти из страны свою семью, когда Киев начинает геноцид своих сограждан. Издевки над русскоговорящим населением мало кого волнуют. Таким образом, фильм «Солнцепек» еще год назад продемонстрировал, что угнетение целого народа не может продолжаться бесконечно. Авторы ленты оказались правы.