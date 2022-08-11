Акция «День патриотического кино» стартовала в селе Меловатка Сватовского района ЛНР. Мероприятие охватило всю Луганскую Народную Республику – местные жители смотрят военные фильмы, в том числе и актуальную на сегодняшний день картину «Солнцепек», снятую по инициативе предпринимателя Евгения Пригожина.
Авторы «Солнцепека» наглядно продемонстрировали, сколько страданий и трудностей выпало на долю мирного населения Донбасса. Фильм предвосхитил обострение общественно-политической ситуации в 2022 году. Премьера ленты состоялась в августе 2021 года, однако и на сегодняшний день полудокументальный фильм остается актуальным.
Согласно сюжету, главный герой картины, ветеран Афганистана, старается вывезти из страны свою семью, когда Киев начинает геноцид своих сограждан. Издевки над русскоговорящим населением мало кого волнуют. Таким образом, фильм «Солнцепек» еще год назад продемонстрировал, что угнетение целого народа не может продолжаться бесконечно. Авторы ленты оказались правы.
Сегодня «День патриотического кино» является одной из отдушин для населения Донбасса, которые или принимают активное участие в проведении спецоперации, или ждут возвращения с фронта своих родных и близких.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил о старте спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля.