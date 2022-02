Как должно выглядеть школьное меню, по мнению Клопотенко

Когда на последнем родительском собрании директор ни с того ни с сего начал говорить о пищевых привычках детей, я сразу учуяла неладное. Реформа меню в школьных столовых не за горами. Сперва я к ней относилась скептически, но потом ознакомилась со списком блюд. Возможно, такое школьное меню действительно лучше.

Ведь практически со времен Союза школьное меню не менялось. Всё те же рассольники с борщами без мяса подавались через день, а на второе — как не пюре, то каша. Но больше всего меня беспокоит отсутствие свежих овощей и фруктов, а также напитки, в которых количество сахара зашкаливает. С этим надо бороться.

Почему школьное меню Клопотенко родители воспринимают негативно

По словам шефа, в первую очередь негатив вызывает страх изменений. Меньше сахара и соли, больше специй. Учитывая то, что мы считаем специи вредными, девиз звучит глупо. Но на самом деле именно натуральные специи будут менять вкус блюда, делать здоровую пищу вкуснее, не влияя на ее полезные качества.

А еще Клопотенко стремится расширить меню, отойти от советских блюд. Ведь они в большинстве своем содержат быстрые углеводы: молочные каши, макароны, много хлеба. Их количество тоже уменьшили. Об этом повар рассказывает в большом интервью по ссылке.

Что поменялось в школьном меню

Своим меню Клопотенко пытался донести, что разнообразие — путь к здоровому питанию. Поэтому в составленном им меню можно найти суп минестроне, плов из булгура и свинины, курицу в имбирном соусе, липовый чай и многие другие интересные блюда.

При этом в них значительно сократилось количество сахара и соли. К примеру, количество сахара — с 15 до 7,5 г на 100 г. Вроде, незначительно, но для здоровья ребенка всё же лучше. В блюдах из школьной столовой также будет меньше жира, а именно жареных блюд. Из меню полностью пропадут сосиски.

Что меня сильно тешит, в рационе ребенка увеличится количество свежих овощей и фруктов за счет разнообразия салатного меню. Чему мои школьники точно не обрадуются, так это сокращению количества блюд из картофеля.

Реформа школьного меню за границей

Но реформы — это всегда трудно. Когда Джейми Оливер попытался изменить нормы системы питания в школах, у него ничего не вышло. Дети просто не пошли на это. Они до сих пор едят картошку фри и сосиски на обед.

Не лучше дела обстоят и в США — стране фастфуда. Мишель Обама поддерживала суперубыточную программу оздоровления меню, пока муж был президентом. Но ей так и не удалось приучить детей есть овощи. Они просто выбрасывали их в мусорку.

Теперь на обед в американской школе наравне со здоровой едой подают пиццу, рис с подливой и еду во фритюре. Угадайте, что выбирают дети? Не удивительно, почему так высок процент подростков с ожирением.

К реформе нынешней первой леди и ее советника Клопотенко можно относиться по-разному. Но в ее необходимости сомневаться не приходится. Меню современной украинской школы требует изменений, ведь мир меняется еще более стремительно. Согласны?

