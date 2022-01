Как чистить мандарины с пользой для организма

Мандарин — это тот фрукт, который у многих ассоциируется с новогодними праздниками. Ведь именно тогда его закупают килограммами и прекрасно проводят время у телевизора, наполняя свой организм витамином C. Но больше всего людей заботит не его питательная ценность, а сладкий и приятный вкус этого фрукта.

Но интересно то, что многие допускают одну и ту же ошибку, когда чистят мандарины. Потому сегодня редакция «Со Вкусом» решила, рассказать как же правильно, снимать шкурку этого фрукта, чтобы сохранить его полезные вещества. В этой статье вы найдете информацию, которая позволит в дальнейшем не допускать ошибок при употреблении мандарина в пищу.

© Depositphotos

Как чистить мандарин с пользой для организма

Пока еще лежит снег люди продолжают скупать этот сладкий фрукт в магазинах. Но, чистя мандарин, многие совершают главную ошибку. Ведь, убирая яркую кожуру, люди часто избавляются и от белых ниточек, которые от нее остаются.

© Depositphotos

Они называются мезокарпием. И именно в них содержится огромное количество витамина C, а также клетчатки, которая положительно влияет на работу пищеварительной системы. Пусть эти белые нити и имеют горьковатый вкус, но при этом они очень ценные для человеческого организма. Вот почему, очищая мандарин, мезокарпий нужно оставлять.

© Depositphotos

Полезные вещества, содержащиеся в мандаринах

Помимо витамина С и клетчатки, этот фрукт содержит еще много ценных веществ для организма человека. Так, недавние исследования показали, что цитрусовые способствуют снижению тревожности. Дело в том, что эти фрукты богаты витаминами группы В, которые оказывают положительное воздействие на нервную систему. Так как они ее успокаивают. Потому если у вас назначена серьезная встреча, перед которой вы волнуетесь, покупайте не валерьянку, а простой мандарин. Ведь он сможет помочь немножко успокоиться.

© Depositphotos

К тому же эти фрукты очень полезны при отправлении. Столкнувшись с этой проблемой, рекомендуется ввести в рацион мандарины. Так как в их составе содержится достаточное количество пектина (энтеросорбента).

© Depositphotos

Огромное количество полезных свойств этого фрукта указывает на то, что его нужно есть почаще. Главное при этом — не забывать о том, как же правильно чистить мандарин, чтобы получить как можно больше витамина С. Поделитесь в комментариях, знали ли вы, насколько полезны так называемые белые нити этого фрукта для организма.

The post Как чистить мандарины с пользой для организма appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!