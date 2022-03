Как часто нужно поливать орхидею

Подписывайтесь на новости RNT24 в

Говорят, что нет женщин, которые не любят цветы. Есть женщины, которые не нашли цветок, который запал бы им в душу. Что интересно, в большинстве случаев именно орхидее удается растопить нежное девичье сердечко, влюбив в себя с первого взгляда. Именно об этом прекрасном комнатном растении сегодня пойдет речь. Мы расскажем нашим читательницам, как правильно поливать орхидею, чтобы цветок долго радовал хозяйку своей красотой и здоровьем. Приятного прочтения!

Как оказалось, многие отказываются от этого домашнего растения из-за сложностей в уходе. Ошибки, допущенные по неопытности, приводят к тому, что цветок пропадает. А так как стоит он немало, снова обзавестись орхидеей хватает терпения не у всех. Если вы тоже сталкивалась с подобной проблемой, эта статья для вас.

Как поливать орхидею: советы опытных цветоводов

Первое и самое важное правило в уходе за орхидеей: поливать растение нужно только отстоянной водой. Выдерживайте воду в тазике как минимум сутки, прежде чем использовать ее для полива цветов. За 24 часа из жидкости испарится весь хлор, который очень вредит корневой системе растений. Хлор добавляют в водопровод, чтобы обеззаразить и очистить воду, сделав ее пригодной к употреблению.

Отстоянная вода не только очищается от хлора и других вредных веществ, но и наполняется кислородом. Чтобы сделать ее еще более мягкой, можно использовать лимонную или щавелевую кислоту. А вот водой, пропущенной через фильтр, лучше не поливать растения. Вместе с вредными компонентами отфильтровываются и большая часть полезных.

Частота полива растения

Частота полива растения может меняться в зависимости от времени года, освещения, состава почвы и состояния здоровья самой орхидеи. Если цветок в отличном состоянии, то чаще раза в неделю летом поливать его не стоит. Зимой здоровую орхидею поливают один раз на две недели.

Не забывайте прощупывать почву пальцами и проверять процент влажности. Важно следить за тем, чтобы грунт не был ни сухим, ни слишком влажным. Используйте длинную зубочистку, чтобы добраться до середины субстрата и проверить его состояние.

Что ж, теперь вы знаете о базовых правилах ухода за орхидеями. Если можете поделиться личными проверенными способами поддержания красоты цветков, обязательно пишите о них в комментариях!

