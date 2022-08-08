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Как быстро закрыть компот: элементарные рецепты

как быстро закрыть компот

Даже в самую холодную пору себя хочется баловать вкусными напитками из ароматных фруктов. В этом случае на помощь приходят компоты, которые практически каждая хозяйка закрывает по несколько баночек. Благодаря им зимой можно насладиться свежестью ягод и фруктов, налив себе стаканчик ароматного напитка. Потому сегодня «Со Вкусом» расскажет, как быстро закрыть компот на любой вкус.

Три рецепта, представленные вашему вниманию, помогут легко и без заморочек подготовиться к зиме. Выберите, какой компот вам бы хотелось закрыть, и займитесь его приготовлением. Удивитесь, насколько оно простое.

© Depositphotos

Как быстро закрыть компот: 3 отборных рецепта

Компот с апельсином

Необходимые ингредиенты:

  • 2 крупных апельсина
  • 700 г сахара
  • 2 л воды
  • 0,5 лимона
  • 4 звездочки гвоздики

Как приготовить:

  1. Хорошенько моем апельсины. Нарезаем их на кружочки. Снимаем кожуру с белой частью.
  2. В стерилизованные банки выкладываем очищенные цитрусовые. Заливаем их кипятком. Прикрываем крышкой. Оставляем на 3 минуты.
  3. Затем сливаем воду с банок в кастрюлю. Всыпаем в нее сахар и апельсиновые корки. Доводим до кипения и держим на огне 30 секунд. Затем вылавливаем корки при помощи шумовки.
  4. Добавляем в банки с сиропом гвоздику. Заливаем их кипящим цитрусовым сиропом.
  5. Закрываем банки стерилизованными крышками. Переворачиваем их вверх дном. Укутываем полотенцем и оставляем до полного остывания. Домашняя «Фанта» готова!

как быстро закрыть компот© Depositphotos

Компот с каркаде

Необходимые ингредиенты:

  • 6 черешков ревеня
  • 1 ч. л. каркаде
  • 5 ст. л. сахара
  • 2 л воды

Как приготовить:

  1. Вливаем в кастрюлю воду и всыпаем сахар. Доводим до кипения.
  2. Хорошенько моем ревень и нарезаем его небольшими кусочками. Всыпаем в кипящую воду.
  3. Добавляем каркаде и провариваем в течение 5 минут.
  4. Разливаем компот по стерилизованным банкам. Закрываем его крышкой и ждем, пока он полностью остынет. Готово!

как быстро закрыть компот© Depositphotos

Компот с лимоном и мятой

Необходимые ингредиенты:

  • 1 лимон
  • 250 г сахара
  • 10 г мяты
  • 2 л воды

Как приготовить:

  1. Хорошенько промываем лимон. Нарезаем его дольками.
  2. Моем и обсушиваем мяту. Разделяем ее на листики и немного разминаем их в руках.
  3. Вливаем в кастрюлю воду. Доводим ее до кипения. Добавляем сахар. Перемешиваем до его полного растворения. Провариваем в течение 2 минут.
  4. Добавляем лимон и мяту. Держим на огне еще 1 минуту.
  5. Разливаем компот по стерилизованным банкам. Закрываем их крышками. Переворачиваем емкости вверх дном, укутываем их полотенцем и оставляем остывать. Натуральное мохито готово!

как быстро закрыть компот© Depositphotos

Пусть вас не удивляет то, что на зиму рекомендуется закрывать компот с цитрусовыми. Хоть в эту пору начинается сезон апельсинов и лимонов, никогда не помешает иметь баночку уже готового напитка про запас. К тому же, чтобы приготовить вкусный компот, необходимо минимальное количество таких фруктов. Потому переживать о стоимости готового напитка не стоит.

Фото на превью: depositphotos.com

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