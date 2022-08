Как быстро закрыть компот: элементарные рецепты

Даже в самую холодную пору себя хочется баловать вкусными напитками из ароматных фруктов. В этом случае на помощь приходят компоты, которые практически каждая хозяйка закрывает по несколько баночек. Благодаря им зимой можно насладиться свежестью ягод и фруктов, налив себе стаканчик ароматного напитка. Потому сегодня «Со Вкусом» расскажет, как быстро закрыть компот на любой вкус.

Три рецепта, представленные вашему вниманию, помогут легко и без заморочек подготовиться к зиме. Выберите, какой компот вам бы хотелось закрыть, и займитесь его приготовлением. Удивитесь, насколько оно простое.

Как быстро закрыть компот: 3 отборных рецепта

Компот с апельсином

Необходимые ингредиенты:

2 крупных апельсина

700 г сахара

2 л воды

0,5 лимона

4 звездочки гвоздики

Как приготовить:

Хорошенько моем апельсины. Нарезаем их на кружочки. Снимаем кожуру с белой частью. В стерилизованные банки выкладываем очищенные цитрусовые. Заливаем их кипятком. Прикрываем крышкой. Оставляем на 3 минуты. Затем сливаем воду с банок в кастрюлю. Всыпаем в нее сахар и апельсиновые корки. Доводим до кипения и держим на огне 30 секунд. Затем вылавливаем корки при помощи шумовки. Добавляем в банки с сиропом гвоздику. Заливаем их кипящим цитрусовым сиропом. Закрываем банки стерилизованными крышками. Переворачиваем их вверх дном. Укутываем полотенцем и оставляем до полного остывания. Домашняя «Фанта» готова!

Компот с каркаде

Необходимые ингредиенты:

6 черешков ревеня

1 ч. л. каркаде

5 ст. л. сахара

2 л воды

Как приготовить:

Вливаем в кастрюлю воду и всыпаем сахар. Доводим до кипения. Хорошенько моем ревень и нарезаем его небольшими кусочками. Всыпаем в кипящую воду. Добавляем каркаде и провариваем в течение 5 минут. Разливаем компот по стерилизованным банкам. Закрываем его крышкой и ждем, пока он полностью остынет. Готово!

Компот с лимоном и мятой

Необходимые ингредиенты:

1 лимон

250 г сахара

10 г мяты

2 л воды

Как приготовить:

Хорошенько промываем лимон. Нарезаем его дольками. Моем и обсушиваем мяту. Разделяем ее на листики и немного разминаем их в руках. Вливаем в кастрюлю воду. Доводим ее до кипения. Добавляем сахар. Перемешиваем до его полного растворения. Провариваем в течение 2 минут. Добавляем лимон и мяту. Держим на огне еще 1 минуту. Разливаем компот по стерилизованным банкам. Закрываем их крышками. Переворачиваем емкости вверх дном, укутываем их полотенцем и оставляем остывать. Натуральное мохито готово!

Пусть вас не удивляет то, что на зиму рекомендуется закрывать компот с цитрусовыми. Хоть в эту пору начинается сезон апельсинов и лимонов, никогда не помешает иметь баночку уже готового напитка про запас. К тому же, чтобы приготовить вкусный компот, необходимо минимальное количество таких фруктов. Потому переживать о стоимости готового напитка не стоит.

