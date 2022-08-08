Как быстро закрыть компот: элементарные рецепты

Даже в самую холодную пору себя хочется баловать вкусными напитками из ароматных фруктов. В этом случае на помощь приходят компоты, которые практически каждая хозяйка закрывает по несколько баночек. Благодаря им зимой можно насладиться свежестью ягод и фруктов, налив себе стаканчик ароматного напитка. Потому сегодня «Со Вкусом» расскажет, как быстро закрыть компот на любой вкус.
Три рецепта, представленные вашему вниманию, помогут легко и без заморочек подготовиться к зиме. Выберите, какой компот вам бы хотелось закрыть, и займитесь его приготовлением. Удивитесь, насколько оно простое.
Как быстро закрыть компот: 3 отборных рецепта
Компот с апельсином
Необходимые ингредиенты:
- 2 крупных апельсина
- 700 г сахара
- 2 л воды
- 0,5 лимона
- 4 звездочки гвоздики
Как приготовить:
- Хорошенько моем апельсины. Нарезаем их на кружочки. Снимаем кожуру с белой частью.
- В стерилизованные банки выкладываем очищенные цитрусовые. Заливаем их кипятком. Прикрываем крышкой. Оставляем на 3 минуты.
- Затем сливаем воду с банок в кастрюлю. Всыпаем в нее сахар и апельсиновые корки. Доводим до кипения и держим на огне 30 секунд. Затем вылавливаем корки при помощи шумовки.
- Добавляем в банки с сиропом гвоздику. Заливаем их кипящим цитрусовым сиропом.
- Закрываем банки стерилизованными крышками. Переворачиваем их вверх дном. Укутываем полотенцем и оставляем до полного остывания. Домашняя «Фанта» готова!
Компот с каркаде
Необходимые ингредиенты:
- 6 черешков ревеня
- 1 ч. л. каркаде
- 5 ст. л. сахара
- 2 л воды
Как приготовить:
- Вливаем в кастрюлю воду и всыпаем сахар. Доводим до кипения.
- Хорошенько моем ревень и нарезаем его небольшими кусочками. Всыпаем в кипящую воду.
- Добавляем каркаде и провариваем в течение 5 минут.
- Разливаем компот по стерилизованным банкам. Закрываем его крышкой и ждем, пока он полностью остынет. Готово!
Компот с лимоном и мятой
Необходимые ингредиенты:
- 1 лимон
- 250 г сахара
- 10 г мяты
- 2 л воды
Как приготовить:
- Хорошенько промываем лимон. Нарезаем его дольками.
- Моем и обсушиваем мяту. Разделяем ее на листики и немного разминаем их в руках.
- Вливаем в кастрюлю воду. Доводим ее до кипения. Добавляем сахар. Перемешиваем до его полного растворения. Провариваем в течение 2 минут.
- Добавляем лимон и мяту. Держим на огне еще 1 минуту.
- Разливаем компот по стерилизованным банкам. Закрываем их крышками. Переворачиваем емкости вверх дном, укутываем их полотенцем и оставляем остывать. Натуральное мохито готово!
Пусть вас не удивляет то, что на зиму рекомендуется закрывать компот с цитрусовыми. Хоть в эту пору начинается сезон апельсинов и лимонов, никогда не помешает иметь баночку уже готового напитка про запас. К тому же, чтобы приготовить вкусный компот, необходимо минимальное количество таких фруктов. Потому переживать о стоимости готового напитка не стоит.
Фото на превью: depositphotos.com
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