Каждый год с нетерпением жду появления молодой домашней картошки на прилавках. В магазинах есть такая импортная и вне сезона, но вкус у нее совершенно другой, водянистый. Поэтому, чем ближе август, тем чаще возникает ощущение приближающегося кулинарного праздника. Уже огурцы солятся, укроп крошится, будем и картошку варить. А чтобы приготовление было менее хлопотным, расскажу, как быстро почистить молодой картофель без ножа.

© Depositphotos

Этот метод я для себя открыла внезапно. Не могу чистить молодой картофель скребком или ножом: слезятся глаза, а по носу словно кто-то пером начинает водить. Взглянув на меня чихающую, бабушка поделилась своим способом удаления тонкой шкурки с клубней. Заодно выпытала у нее деревенский способ запекания картофеля. О нём напишу ниже.

Почистить молодой картофель без ножа — миссия выполнима!

Нам понадобится много каменной соли. Чем крупнее кристаллы, тем лучше. Картофель перед очисткой нужно вымыть и по возможности обсушить полотенцем.

Крупные клубни

Следует положить в кастрюлю и засыпать солью, чтобы получилась шапочка. Затем необходимо накрыть кастрюлю крышкой и хорошенько потрясти, минуты 2–3. Задание может показаться тяжеловатым, но справитесь вы быстрее, чем ножом. Осталось промыть картофель водой — готово!

Мелкие клубни

Выложите в миску, присыпьте солью и хорошенько потрите руками, затем тщательно ополосните. Придется поработать над каждой картофелиной, но результат вам понравится.

Разнокалиберные клубни

Такой картофель лучше всего выложить в пакет, засыпать солью и плотно завязать. Затем необходимо хорошенько покатать пакет по столу, после промыть клубни в кастрюле.

Как вкусно приготовить молодой картофель

Самый вкусный молодой картофель получается в печи. Но есть рецепт, по которому он получается поджаристым и ароматным в духовке. Проверено!

Ингредиенты

1 кг молодого картофеля 3 ст. л. растительного масла 5–6 зуб. чеснока 3 лавровых листа соль, перец, зелень по вкусу

Приготовление

В масло добавьте мелко нарезанный чеснок, поломанный на 3–4 части лавровый лист, соль, перец и сухую зелень. Картофель очистите, обсушите и перемешайте с масляной заправкой. Оставьте пропитываться на 10–15 минут. Застелите противень пергаментом, выложите картофель и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку. Блюдо будет запекаться около 40 минут в зависимости от размера клубней. Готовность проверьте вилкой.

Пусть ваши блюда будут вкусными, а приготовление легким! Делитесь своими хитростями очистки картофеля в комментариях.

