Как быстро почистить картошку без ножа

Если вы умеете пользоваться ножом, то для вас точно не составит труда почистить килограмм картофеля. Совсем другое дело, когда речь заходит о значительно больших объемах. Например, к вам в гости собралась солидная компания друзей или родственников. С одним ножичком можно прилично повозиться, особенно, если в ведре одна мелочь. Самые смышленые придумали, как почистить картошку за 1–2 минуты.

Идея с оравой помощников хороша, но не всегда эффективна. Иногда от них больше вреда, чем пользы. В ход пойдут более продвинутые технологии. Возможно, придется посетить ближайший хозяйственный магазин. Прихватите там ершик и дрель. Эти два предмета помогут сэкономить время и силы. Уже догадались, что мы сейчас будем делать?

Как почистить картошку за считаные минуты

Итак, подготовьте всё необходимое:

электродрель;

новый ершик с жесткой щетиной (не вздумайте брать тот, что уже был в ходу);

пластиковое ведро на 10 л (от металлического лучше отказаться);

картошка.

Первым делом нужно подготовить ершик к использованию. Как правило, к концу ручка слегка расширяется. Это утолщение придется отрезать.

Вставьте край оставшейся ручки в патрон дрели. Обычно сделать это можно без проблем. Но иногда форма или толщина не совсем подходящая. Тогда придется немного поработать ножом.

Насыпьте в ведро картошку до половины и залейте водой так, чтобы она заполнила 2/3 емкости. Вам даже не потребуется мыть картофель, всё сделает за вас изобретение.

Включите дрель на максимум и погрузите в ведро, чтобы ершик находился по центру. Жидкость начнет сильно пениться, но уже за 30–60 секунд картофель будет очищен.

Слейте грязную воду и переложите клубни в миску. Загрузите следующую партию и повторите процедуру.

Конечно, плоды не будут идеально чистыми. Если на клубнях много глазок и изъянов, придется убрать их вручную. Но согласитесь, это всё равно намного быстрее и проще, чем чистить каждую картофелину отдельно.

На первый взгляд, способ кажется странным. Только вот когда орава голодных гостей ждет ужина, хозяйки готовы пойти на любые ухищрения. Важно быстро подготовить продукты, как сырые, так и вареные. Как считаете, это глупо или гениально?

The post Как быстро почистить картошку без ножа appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!