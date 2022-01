Как быстро очистить эмалированную кастрюлю от нагара

Набор эмалированных кастрюль с очаровательным принтом моя бабуля всегда поддерживала в чистоте. Но благодаря чему именно посуда выглядит как новая дольше 30 лет, я до сих пор не знала. Оказывается, бабушка просто не давала нагару задержаться на поверхности. Она знала, как очистить эмалированную кастрюлю быстро и экономно.

Ее секрет выдала моя мама. Этим способом она пользуется уже достаточно давно, благодаря чему сэкономила немало денег на бытовой химии. Чтобы очистить эмалированную кастрюлю, она посоветовала мне заглянуть в магазинчик «Всё по 5».

Чем почистить эмалированную кастрюлю

Чтобы вернуть эмалированной кастрюле первозданную белизну, матушка советует запастись персолью. Этот чудо-порошок можно приобрести в любом хозяйственном магазине за копейки. А дальше следуйте инструкции:

наберите больше половины кастрюли холодной воды;

в воду добавьте 2 ст. л. персоли;

поставьте воду на огонь, доведите до кипения;

в кипящую воду погрузите полотенца с жирными пятнами (чтобы убить 2 зайцев сразу);

кипятите воду 5 минут.

Как удалить нагар на эмалированной кастрюле

После кипячения аккуратно достаньте полотенце из кастрюли, а воду слейте. Остатки нагара на стенках удалите губкой для мытья посуды. К слову, в процессе кипячения будет появляться грязная пена. Ее нужно постепенно убирать, чтобы она не полилась через край. А где еще, кроме стирки, можно использовать отбеливатель, читайте в статье по ссылке.

Конечно, в молодости, чтобы очистить эмалированную кастрюлю, бабуля использовала не персоль, а другой соответствующий его составу порошок. Ведь персоли в те времена просто не было. Поэтому вы тоже можете почистить эмаль любым другим отбеливателем на основе активного кислорода. Эта информация была полезна? Поделитесь ею на своей страничке!

