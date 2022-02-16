Как быстро испечь тонкие блины: технология + рецепты

Как быстро испечь тонкие блины: технология + рецепты Полезные советы
На чтение 3 мин. Опубликовано Обновлено


Каждый знает, как испечь блины. Но мало кто догадывается, как ускорить этот процесс. Если у вас мало времени, вы выбираете упрощенный рецепт теста или используете две сковороды. В первом случае вы можете пожертвовать вкусом блюда, а во втором получите слишком много грязной посуды.

Я знаю способ получше. Тонкие блины теперь готовлю в два раза быстрее. Раньше не успевала испечь к завтраку, а сейчас запросто! Блины получаются ровными, легкими и воздушными, без сухих краев. Делюсь с вами интересной методикой!

© Depositphotos

Содержание
  1. Как испечь блины в два раза быстрее
  2. Блины на молоке
  3. Блины на кефире
  4. Постные блины на минералке

Как испечь блины в два раза быстрее

  1. Перво-наперво приготовьте тесто для тонких блинов, как вы делаете это всегда.
  2. Затем включите огонь на плите и хорошенько нагрейте сковороду.

    © Depositphotos

  3. Теперь макните низ сковороды в тесто и установите ее на огонь вверх дном.

  4. Подождите, пока блинчик хорошенько пропечется, а затем снимите его с огня. Переворачивать блин не нужно.

Готово! Гора вкусных тонких блинчиков появится на вашем блюде быстрее, чем обычно. Посмотрите, какими ровными и симпатичными они получаются. Теперь, когда приготовление блинов не занимает у вас так много времени, пора попробовать новые рецепты. Делюсь своими любимыми вариантами.

Блины на молоке

© Depositphotos

Ингредиенты

  • 2 яйца
  • 1 стак. молока
  • 1,5 стак. муки
  • 1 стак. воды
  • 1 ст. л. сахара
  • 50 мл растительного масла
  • 1 щеп. соли

Приготовление

  1. Слегка взбейте яйца с солью и сахаром.
  2. Влейте в яичную смесь воду и молоко, перемешайте.
  3. Тонкой струйкой введите в смесь растительное масло, перемешайте ингредиенты.
  4. Просейте муку и замесите однородное тесто. Пожарьте блины.

Блины на кефире

© Depositphotos

Ингредиенты

  • 2 стак. молока
  • 1 л кефира
  • 2 яйца
  • 3 стак. муки
  • 2 ст. л. сахара
  • 1 ч. л. соды
  • 1 щеп. соли

Приготовление

  1. Взбивая яйца, влейте к ним жирный кефир. Перемешайте ингредиенты до однородной консистенции.
  2. Добавьте соль и нагревайте тесто, помешивая его, на медленном огне до температуры тела.
  3. Всыпьте в тесто соду и сахар, перемешайте.
  4. Постепенно введите муку и замесите тесто консистенции густой сметаны. Испеките блины.

Постные блины на минералке

© Depositphotos

Ингредиенты

  • 1,5 стак. муки
  • 1 щеп. соли
  • 1,5 ч. л. сахара
  • 2 стак. минеральной газированной воды
  • 4 ст. л. растительного масла

Приготовление

  1. Просейте муку, добавьте соль и сахар, перемешайте.
  2. Введите в сыпучие ингредиенты 1 стак. минералки, замесите вязкое тесто, разбивая комочки.
  3. Влейте оставшуюся воду и приготовьте жидкое тесто. Оставьте его на полчаса.
  4. При необходимости добавьте еще минеральной воды, введите растительное масло и нажарьте блины.

Вместе с новой технологией приготовления блинов у вас в кармане еще и несколько золотых рецептов! А какие блины предпочитаете вы? Пробовали приготовить на растительном молоке, дрожжах, гречневой или рисовой муке? Делитесь интересными рецептами в комментариях!

Фото на превью: depositphotos.com.

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