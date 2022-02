Как быстро испечь тонкие блины: технология + рецепты

Каждый знает, как испечь блины. Но мало кто догадывается, как ускорить этот процесс. Если у вас мало времени, вы выбираете упрощенный рецепт теста или используете две сковороды. В первом случае вы можете пожертвовать вкусом блюда, а во втором получите слишком много грязной посуды.

Я знаю способ получше. Тонкие блины теперь готовлю в два раза быстрее. Раньше не успевала испечь к завтраку, а сейчас запросто! Блины получаются ровными, легкими и воздушными, без сухих краев. Делюсь с вами интересной методикой!

Как испечь блины в два раза быстрее

Перво-наперво приготовьте тесто для тонких блинов, как вы делаете это всегда. Затем включите огонь на плите и хорошенько нагрейте сковороду. © Depositphotos Теперь макните низ сковороды в тесто и установите ее на огонь вверх дном. Подождите, пока блинчик хорошенько пропечется, а затем снимите его с огня. Переворачивать блин не нужно.

Готово! Гора вкусных тонких блинчиков появится на вашем блюде быстрее, чем обычно. Посмотрите, какими ровными и симпатичными они получаются. Теперь, когда приготовление блинов не занимает у вас так много времени, пора попробовать новые рецепты. Делюсь своими любимыми вариантами.

Блины на молоке

Ингредиенты

2 яйца

1 стак. молока

1,5 стак. муки

1 стак. воды

1 ст. л. сахара

50 мл растительного масла

1 щеп. соли

Приготовление

Слегка взбейте яйца с солью и сахаром. Влейте в яичную смесь воду и молоко, перемешайте. Тонкой струйкой введите в смесь растительное масло, перемешайте ингредиенты. Просейте муку и замесите однородное тесто. Пожарьте блины.

Блины на кефире

Ингредиенты

2 стак. молока

1 л кефира

2 яйца

3 стак. муки

2 ст. л. сахара

1 ч. л. соды

1 щеп. соли

Приготовление

Взбивая яйца, влейте к ним жирный кефир. Перемешайте ингредиенты до однородной консистенции. Добавьте соль и нагревайте тесто, помешивая его, на медленном огне до температуры тела. Всыпьте в тесто соду и сахар, перемешайте. Постепенно введите муку и замесите тесто консистенции густой сметаны. Испеките блины.

Постные блины на минералке

Ингредиенты

1,5 стак. муки

1 щеп. соли

1,5 ч. л. сахара

2 стак. минеральной газированной воды

4 ст. л. растительного масла

Приготовление

Просейте муку, добавьте соль и сахар, перемешайте. Введите в сыпучие ингредиенты 1 стак. минералки, замесите вязкое тесто, разбивая комочки. Влейте оставшуюся воду и приготовьте жидкое тесто. Оставьте его на полчаса. При необходимости добавьте еще минеральной воды, введите растительное масло и нажарьте блины.

Вместе с новой технологией приготовления блинов у вас в кармане еще и несколько золотых рецептов! А какие блины предпочитаете вы? Пробовали приготовить на растительном молоке, дрожжах, гречневой или рисовой муке? Делитесь интересными рецептами в комментариях!

