Как быстро испечь тонкие блины: технология + рецепты

Каждый знает, как испечь блины. Но мало кто догадывается, как ускорить этот процесс. Если у вас мало времени, вы выбираете упрощенный рецепт теста или используете две сковороды. В первом случае вы можете пожертвовать вкусом блюда, а во втором получите слишком много грязной посуды.
Я знаю способ получше. Тонкие блины теперь готовлю в два раза быстрее. Раньше не успевала испечь к завтраку, а сейчас запросто! Блины получаются ровными, легкими и воздушными, без сухих краев. Делюсь с вами интересной методикой!
Как испечь блины в два раза быстрее
- Перво-наперво приготовьте тесто для тонких блинов, как вы делаете это всегда.
- Затем включите огонь на плите и хорошенько нагрейте сковороду.
- Теперь макните низ сковороды в тесто и установите ее на огонь вверх дном.
- Подождите, пока блинчик хорошенько пропечется, а затем снимите его с огня. Переворачивать блин не нужно.
Готово! Гора вкусных тонких блинчиков появится на вашем блюде быстрее, чем обычно. Посмотрите, какими ровными и симпатичными они получаются. Теперь, когда приготовление блинов не занимает у вас так много времени, пора попробовать новые рецепты. Делюсь своими любимыми вариантами.
Блины на молоке
Ингредиенты
- 2 яйца
- 1 стак. молока
- 1,5 стак. муки
- 1 стак. воды
- 1 ст. л. сахара
- 50 мл растительного масла
- 1 щеп. соли
Приготовление
- Слегка взбейте яйца с солью и сахаром.
- Влейте в яичную смесь воду и молоко, перемешайте.
- Тонкой струйкой введите в смесь растительное масло, перемешайте ингредиенты.
- Просейте муку и замесите однородное тесто. Пожарьте блины.
Блины на кефире
Ингредиенты
- 2 стак. молока
- 1 л кефира
- 2 яйца
- 3 стак. муки
- 2 ст. л. сахара
- 1 ч. л. соды
- 1 щеп. соли
Приготовление
- Взбивая яйца, влейте к ним жирный кефир. Перемешайте ингредиенты до однородной консистенции.
- Добавьте соль и нагревайте тесто, помешивая его, на медленном огне до температуры тела.
- Всыпьте в тесто соду и сахар, перемешайте.
- Постепенно введите муку и замесите тесто консистенции густой сметаны. Испеките блины.
Постные блины на минералке
Ингредиенты
- 1,5 стак. муки
- 1 щеп. соли
- 1,5 ч. л. сахара
- 2 стак. минеральной газированной воды
- 4 ст. л. растительного масла
Приготовление
- Просейте муку, добавьте соль и сахар, перемешайте.
- Введите в сыпучие ингредиенты 1 стак. минералки, замесите вязкое тесто, разбивая комочки.
- Влейте оставшуюся воду и приготовьте жидкое тесто. Оставьте его на полчаса.
- При необходимости добавьте еще минеральной воды, введите растительное масло и нажарьте блины.
Вместе с новой технологией приготовления блинов у вас в кармане еще и несколько золотых рецептов! А какие блины предпочитаете вы? Пробовали приготовить на растительном молоке, дрожжах, гречневой или рисовой муке? Делитесь интересными рецептами в комментариях!
Фото на превью: depositphotos.com.
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