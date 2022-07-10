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Как быстро и просто написать интересный отзыв на книгу Margarito4ka



В отзыве на книгу должен содержатся определённый набор сведений. Без некоторых обойтись никак невозможно, некоторые можно считать факультативными, необязательными.Прежде всего, при написании отзыва необходимо указать не только название, но и автора произведения. Указывая автора, можно привести небольшую справку о нем: в какой стране он родился и работал (работает), в каком жанре пишет, какое самое известное его произведение, какие литературные награды он получил (если таковые имеются), переводятся ли книги автора на другие языки. Далее можно кратко раскрыть особенности того жанра или направления, в котором пишет автор. Особенно это необходимо, если книга, о которой вы пишите отзыв, является ярким примером индивидуального стиля автора.Далее переходим к самому произведению. Следует помнить, что отзыв, это не пересказ произведения, поэтому не стоит раскрывать в отзыве основные перипетии сюжетной линии. Отзыв – это скорее описание уникальности произведения и того впечатления, которое книга произвела на того человека, который пишет отзыв. Важно помнить, что впечатление вовсе не должно быть положительным.В отзыве на произведение следует раскрыть особенности сюжета, как он раскрывает тему и идею произведения. Конечно, рассказать об этих теме и идее тоже будет не лишним.В отзыве также можно раскрыть образы главных героев и из роль в произведении. А иногда не лишним будет остановиться на героях второстепенных, но также сыгравших важную роль в развитии сюжета.Но лучше всего рассказать о том, почему книга может понравиться или не понравится. Насколько она получает отклик сознании читателя, что может поменять в восприятии мира. Иногда бывает, что книга совсем не впечатлила, или даже произвела крайне негативное впечатление. Об этом также можно рассказать в отзыве.Не лишним будет рассказать о языке: насколько легко книга читается, нужно ли читателю быть подготовленным в той или иной сфере, чтобы без проблем воспринимать текст.Удачным может стать использование в отзыве цитат из текста. Это может стать ярким примером не только языка автора, но и отразить некоторые самые важны постулаты книги, ее идею и стиль повествования. Однако с этим важно не переусердствовать!Не лишним будет упомянуть и наличие экранизации, особенно удачной. Также для многих важным является наличие у произведения литературных наград. Это как правило подстегивает интерес к прочтению книги.Таким образом, составляя отзыв о книге, рассказывая об авторе и его произведении не сделает забывать, что прежде всего нужно описывать то впечатление, которое может произвести текст на читателя, и стараться уходить от открытого пересказа книги.



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