Как будет выглядеть первый смартфон Geely? Опубликованы первые эскизы

Слухи о том, что Geely займется производством смартфонов, появились в начале 2021 года. Тогда говорилось, что для более быстрого входа на рынок, Geely может купить Meizu. А уже в середине прошлого года материнская компания Zhejiang Geely Holding организовала дочернее предприятие Hubei Xingji Shidai Technology Co Ltd, которому и предписано заниматься мобильными устройствами. Сейчас, как пишет источник, в Китае утверждены патенты на дизайн мобильных телефонов в рамках заявок, поданных Hubei Xingji Shidai Technology Co Ltd. Приведенные ниже эскизы демонстрируют то, как будет выглядеть первый смартфон Geely.





Вариантов оформления тыльной панели два, но отличия – лишь в нюансах исполнения окантовки блока основной камеры и модулей. Сами модули размещены по центру в форме треугольника. Судя по всему, маленький кружочек слева демонстрирует микрофон, а вот два кружка побольше, справа и внизу, могут символизировать собой вспышку и какую-то дополнительную систему. Например, лазерный помощник автофокуса. Фронтальная панель без особых изысков – с врезанной камерой по центру и минимальными рамками экрана, который, судя по всему, будет плоским, а не изогнутым.

О дате премьеры или выпуска первого смартфона Geely никаких данных нет. Но ранее говорилось о выпуске первой модели к 2023 году и желании продать в первый год около 3 миллионов смартфонов.