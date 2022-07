Как алоэ и лук спасут от морщин: рецепт маски для лица

Вы, наверное, замечали, что азиатские женщины могут похвастаться чуть ли не подростковой кожей в довольно взрослом возрасте. И дело тут не в генетике, а в уходе. Я говорю не про азиатскую косметику, заполнившую наши магазины. Азиатки пользуются народными рецептами красоты, чтобы сохранить молодость кожи. В одной из их масок фигурируют алоэ и лук!

Казалось бы, ингредиенты, не сочетаемые ни в каком виде. Однако моя подруга, проработавшая два года в Китае, привезла с собой этот рецепт красоты. Глядя на ее омолодившуюся кожу, точно поверю, что она вовсю применяла эту домашнюю маску для лица!

© Depositphotos

Как смешать алоэ и лук для домашней маски от морщин

Ингредиенты

1 ст. л. лукового сока

0,5 ст. л. сока алоэ (можно заменить гелем)

1,5 ч. л. жидкого мёда

0,5 ч. л. соевого масла

1 ч. л. перемолотого в порошок зеленого чая

0,5 ч. л. измельченной сухой мяты

Приготовление и применение

Тщательно смешайте все ингредиенты в чистой сухой баночке. Закройте тару крышкой и отправьте маску на сутки в холодильник. Периодически встряхивайте баночку. Нанесите жидкую часть маски вбивающими движениями на проблемные участки кожи. Маску можно оставить на ночь. После применения смойте водой.

© Depositphotos

Альтернативные рецепты азиатской маски для лица

Если у вас нет времени и терпения для настаивания маски, можно приготовить ее немного иначе. Залейте кипятком мяту и зеленый чай и оставьте остывать. Затем добавьте все остальные ингредиенты и перемешайте.

Если вам нужна экспресс-маска для лица, предлагаю вариант еще проще. Для разглаживающего эффекта смешайте только три ингредиента: мёд, алоэ и луковый сок. Рецепт-минутка!

© Depositphotos

Помните, что уход за кожей будет более эффективным в комплексе. Обязательно нужно соблюдать водный баланс, режим сна, стараться правильно питаться и заниматься физической активностью. Тогда не только кожа будет выглядеть отлично, но и чувствовать себя вы будете намного лучше.

The post Как алоэ и лук спасут от морщин: рецепт маски для лица appeared first on Со Вкусом.