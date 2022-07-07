«Как актриса она умерла»: Шахназаров вдребезги разнес новую пьесу Хаматовой в Лондоне

«Это не роль, а читка пьесы, пьесы бездарной. Какой крест она может на себе поставить, если ее творчество будет востребовано в кругах всей творческой российской псевдоинтеллигенции (я их называю СРИ — самопровозглашенная российская интеллигенция). Она будет знаменем «свободы, совести и чести». Для нормального зрителя, как актриса, она, естественно, уже умерла», — констатировал наш собеседник.