«Как актриса она умерла»: Шахназаров вдребезги разнес новую пьесу Хаматовой в Лондоне

Российская актриса Чулпан Хаматова, сбежавшая в Латвию после начала спецоперации, уже умерла как актриса для любого нормального зрителя, заявил в беседе с «Народными Новостями» писатель и публицист Михаил Шахназаров.
Короткий ролик с выступления Чулпан Хаматовой на сцене в Великобритании появился в Telegram-канале Михаила Шахназарова. На кадрах можно увидеть актрису, читающую фрагмент пьесы Ивана Вырыпаева. Реплики российской артистки щедро сдобрены матерными словами.
«Высокое искусство для людей с высокими помыслами. Действо происходит на лондонщине», — прокомментировал видео сам публицист, описав весьма вялую реакцию публики на ненормативную лексику со сцены.
Посмотревшие ролик россияне тоже не остались равнодушны к выступлению Хаматовой. За короткое время они написали почти 500 комментариев, согласившись со мнением писателя.
«Деградация в полном объеме!»;
«Это до какой же степени деньги не пахнут»;
«Гадость какая. Видимо это и есть ее истинное призвание»;
«Мне стыдно это смотреть», — написали комментаторы.
«Народные Новости» связались с Михаилом Шахназаровым, чтобы более подробно узнать его мнение о творчестве сбежавшей актрисы. Он отметил, что сейчас список поклонников Чулпан сильно сузился и состоит лишь из российской псевдоинтеллигенции, а для всех остальных зрителей она как артист умерла.
«Это не роль, а читка пьесы, пьесы бездарной. Какой крест она может на себе поставить, если ее творчество будет востребовано в кругах всей творческой российской псевдоинтеллигенции (я их называю СРИ — самопровозглашенная российская интеллигенция). Она будет знаменем «свободы, совести и чести». Для нормального зрителя, как актриса, она, естественно, уже умерла», — констатировал наш собеседник.
Дальнейшая творческая карьера Хаматовой в Латвии видится крайне печальной, добавил писатель. Он считает, что у нее не будет возможности профессионально реализоваться.
«Где ее могут ждать серьезные роли? В Латвии, в театре на 150 зрителей? В государстве с населением немногим больше миллиона человек, где нет ни одной киностудии, где всего несколько театров с частичной заполняемостью? Что ее там ждет? Ничего», — резюмировал Шахназаров.
Ранее актер Антон Шагин назвал Чулпан Хаматову и Максима Галкина «иудовым племенем».