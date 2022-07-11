Каховская ГЭС в Херсонской области подверглась обстрелу со стороны Украины

Украинские боевики нанесли удар по Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. Предположительно, были задействованы реактивные системы залпового огня HIMARS.
Обстрелу также подвергся город Новая Каховка. Основной удар пришелся на склад боеприпасов. На предоставленных очевидцами кадрах, в воздух поднимается столб дыма. Также слышны взрывы, передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Сообщения о масштабах разрушений в настоящий момент не поступали. О погибших или пострадавших также неизвестно. На место происшествия выехали оперативные службы. Все подробности уточняются.