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    Кадыров заявил о позиционных боях в промзоне Мариуполя

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Кадыров заявил о позиционных боях в промзоне Мариуполя

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    Федеральное агентство новостей / Александр Симонов

    Вооруженные силы России продолжают позиционные бои в
    промышленном районе Мариуполя. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Лидер республики подчеркнул, что чеченские бойцы выступили
    против националистических групп. Они планомерно продвигаются по территории
    промышленного района и сужают кольцо вокруг противника.

    «Современное техническое оснащение и передовое вооружение
    позволяют нашим бойцам подходить к решению поставленных задач с более
    выигрышной позиции. Выявление огневых позиций осуществляется разведывательным
    дроном», — отметил Кадыров.

    Ранее стало известно, что чеченские офицеры ведут грамотное
    руководство бойцами во время наступательных операций в Мариуполе. Об этом рассказал
    Рамзан Кадыров.

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