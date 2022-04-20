Кадыров заявил о позиционных боях в промзоне Мариуполя

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Вооруженные силы России продолжают позиционные бои в
промышленном районе Мариуполя. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Лидер республики подчеркнул, что чеченские бойцы выступили
против националистических групп. Они планомерно продвигаются по территории
промышленного района и сужают кольцо вокруг противника.
«Современное техническое оснащение и передовое вооружение
позволяют нашим бойцам подходить к решению поставленных задач с более
выигрышной позиции. Выявление огневых позиций осуществляется разведывательным
дроном», — отметил Кадыров.
Ранее стало известно, что чеченские офицеры ведут грамотное
руководство бойцами во время наступательных операций в Мариуполе. Об этом рассказал
Рамзан Кадыров.
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