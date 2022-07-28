Кадыров заявил, что Путин наградил его орденом Александра Невского

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин наградил его орденом Александра Невского.
«Лично для себя воспринимаю награду как аванс, обязуюсь и в дальнейшем самоотверженно служить во благо Чеченской Республики и нашей великой Родины — России», — подчеркнул Кадыров.
По словам главы российского региона, он был удостоен ордена Александра Невского «за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение». К награде Кадырова представил вице-премьер Марат Хуснуллин.