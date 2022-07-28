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Кадыров заявил, что Путин наградил его орденом Александра Невского

Кадыров заявил, что Путин наградил его орденом Александра Невского
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин наградил его орденом Александра Невского.

«Лично для себя воспринимаю награду как аванс, обязуюсь и в дальнейшем самоотверженно служить во благо Чеченской Республики и нашей великой Родины — России», — подчеркнул Кадыров.

По словам главы российского региона, он был удостоен ордена Александра Невского «за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение». К награде Кадырова представил вице-премьер Марат Хуснуллин.

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