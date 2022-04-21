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    Кадыров заявил, что «Азовсталь» будет взята уже к обеду

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Кадыров заявил, что «Азовсталь» будет взята уже к обеду

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    Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Армия России возьмет
    под контроль завод «Азовсталь» в Мариуполе уде к обеду 21 апреля. Об этом
    сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

    Чеченский лидер
    рассказал, что для взятия территории завода уже все подготовлено, но на это
    потребуется некоторое время. По замечанию Кадырова, это не самая приятная
    новость для Запада.

    Он также заявил, что
    после взятия этого важнейшего объекта издевательства над мирным населением
    Донбасса прекратятся, а Киев перестанет убивать гражданское население.

    Ранее Кадыров неоднократно
    призывал националистов сдаться. Однако, часть боевиков все еще не намерена к
    мирному урегулированию.

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