Кадыров: ВС России почти взяли под контроль Мариуполь

Global look press/Kremlin Pool Новости
На чтение 1 мин. Просмотров 6 Опубликовано Обновлено

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Global look press/Kremlin Pool

Практически вся территория Мариуполя находится под контролем
российских войск. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации Украины с 24
февраля. Вооруженные силы страны наносят удары только по военной
инфраструктуре. Мирным гражданам ничего не угрожает.

«Медленно, но верно проходит очистка города Мариуполя от
националистического произвола. Практически вся территория города уже под
контролем Российских вооруженных сил», — отметил Кадыров в мессенджере.

По данным на 16 марта, российские войска уничтожили свыше
четырех тысяч военных объектов ВСУ. Армия нанесла удар по более чем 111
самолетам, 68 вертолетам, 1,3 тысячи танкам и другим бронемашинам.

 
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