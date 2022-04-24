Кадыров: ВС РФ получают колоссальный военный опыт на Украине

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Каждое новое боевое
столкновение оттачивает мастерство российских военных, а также закаляет их
характер и тренирует стрессоустойчивость. Об этом заявил глава Чечни Рамзан
Кадыров в своем Telegram-канале.
По его словам,
страны Запада хотели при помощи украинского конфликта ослабить Россию, но
получили обратный эффект. Чеченский лидер считает, что Запад об этом пожалеет,
а победа достанется Москве.
«Стоит бандеровским
и укрофашистским прихвостням высунуть голову – это становится настоящим
праздником для чеченских силовых подразделений. Молниеносная реакция,
координированный огонь – и неприятель уже испускает свой проклятый дух», — пишет
Кадыров.
Ранее чеченский
глава сообщил, что командиры нацбатов запрещают солдатам сдаваться в
плен, передает телеканал «360». Эту информацию российские
силовики получили от пленного националиста.