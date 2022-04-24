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    Кадыров: ВС РФ получают колоссальный военный опыт на Украине

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Кадыров: ВС РФ получают колоссальный военный опыт на Украине

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    Федеральное агентство новостей

    Каждое новое боевое
    столкновение оттачивает мастерство российских военных, а также закаляет их
    характер и тренирует стрессоустойчивость. Об этом заявил глава Чечни Рамзан
    Кадыров в своем Telegram-канале.

    По его словам,
    страны Запада хотели при помощи украинского конфликта ослабить Россию, но
    получили обратный эффект. Чеченский лидер считает, что Запад об этом пожалеет,
    а победа достанется Москве.

    «Стоит бандеровским
    и укрофашистским прихвостням высунуть голову – это становится настоящим
    праздником для чеченских силовых подразделений. Молниеносная реакция,
    координированный огонь – и неприятель уже испускает свой проклятый дух», — пишет
    Кадыров.

    Ранее чеченский
    глава сообщил, что командиры нацбатов запрещают солдатам сдаваться в
    плен, передает телеканал «360». Эту информацию российские
    силовики получили от пленного националиста.

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