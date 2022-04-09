Кадыров: украинские силовики должны взяться за ум и сдаться в плен

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Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с призывом к украинским силовикам. Он посоветовал им «не упускать возможность» и сдаться в плен.
Добровольная сдача в плен даст украинским силовикам возможность вернуться к своим семьям. По словам Кадырова, бойцы ВСУ не знают, за что сражаются, передает телеканал «360».
«Я призываю бойцов армии Украины взяться за ум, принять верное решение, связаться с нашими командирами и сдаться в плен. Не упускайте возможность, пока она у вас есть», — написал Кадыров в Telegram.
Кадыров опубликовал кадры допроса пленных солдат ВСУ. Один из них отметил, что состояние боевого духа на уровне «ниже среднего». Глава Чечни не хотел им предлагать сложить оружие, но сделал исключение, когда увидел «бедолаг».
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