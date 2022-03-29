Кадыров: украинские националисты бросают мирных жителей Мариуполя, убегая из города

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Боевики украинских националистических батальонов при
отступлении бросают мирных жителей, которыми прикрывались, как живым щитом.
Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров, прибывший в Мариуполь.
По его словам, подобное отношение к мирному населению имеет
массовый характер.
«Бравые украинские солдаты бросают даже стариков, которыми
еще недавно они прикрывались как живым щитом. Нашим бойцам приходится оказывать
им всю необходимую помощь и эвакуировать их в безопасное место. Самое страшное,
что подобное отношение к мирным жителям со стороны бандеровских преступников
имеет массовый характер», — подчеркнул Кадыров.
Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на
котором беженка из Мариуполя рассказала, что националисты прикрывались мирными
жителями как живым щитом и во время отступления подорвали городской
драматический театр. По ее словам, члены батальона «Азов»* (экстремистская
организация, запрещенная в РФ) не выпускали людей и не давали им воды. Так,
жителям города вместе с маленькими детьми пришлось просидеть 15 суток в подвале
в нечеловеческих условиях.