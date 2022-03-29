Кадыров: украинские националисты бросают мирных жителей Мариуполя, убегая из города

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на

котором беженка из Мариуполя рассказала, что националисты прикрывались мирными

жителями как живым щитом и во время отступления подорвали городской

драматический театр. По ее словам, члены батальона «Азов»* (экстремистская

организация, запрещенная в РФ) не выпускали людей и не давали им воды. Так,

жителям города вместе с маленькими детьми пришлось просидеть 15 суток в подвале

в нечеловеческих условиях.