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    Кадыров сообщил об отправке нового отряда добровольцев на Украину

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Кадыров сообщил об отправке нового отряда добровольцев на Украину

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    Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Новый отряд добровольцев присоединится к российской армии в рамках спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    По его словам, предварительно добровольцы прошли подготовку на базе Российского университета спецназа.

    «Молодые люди на должном уровне получили все самые необходимые знания и боевые навыки от лучших инструкторов Чеченской Республики», — заявил Кадыров.

    Он подчеркнул, что такой подход подход позволяет добровольцам в кратчайшие сроки приступать к выполнению боевых задач.

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