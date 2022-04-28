Кадыров сообщил об отправке нового отряда добровольцев на Украину

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Новый отряд добровольцев присоединится к российской армии в рамках спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, предварительно добровольцы прошли подготовку на базе Российского университета спецназа.
«Молодые люди на должном уровне получили все самые необходимые знания и боевые навыки от лучших инструкторов Чеченской Республики», — заявил Кадыров.
Он подчеркнул, что такой подход подход позволяет добровольцам в кратчайшие сроки приступать к выполнению боевых задач.
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